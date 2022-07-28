زوج دنيا بطمة :” إذا تعرضت كرامتك للإهانة فانزع قلبك و اسحقه”
نجلاء مزيان - هبة بريس
فاجأ زوج دنيا بطمة متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي على إثر نشره لتدوينة تفيد تعرضه لخيبة أمل من طرف أقاربه.
و كتب محمد الترك عبر خاصية ستوري بمنصة أنستغرام:“لم أندم على أي شيء فعلت بحياتي فهناك أشياء فعلتها خوفا على من أحب وأشياء فعلتها دون أن أفكر”.
و واصل :” ولكن عندما تصل لمرحلة أنك كل ما فعلت هو عبارة عن سراب في نظر أقرب الناس، هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيدا”.
و أضاف قائلا :”إذا تعرضت كرامتك للإهانة، الأفضل لك أن تنزع قلبك وتسحقه بقدمك لا ترخص نفسك، لا أحد يستحق”.
و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة الترك حيث تم تداولها على نطاق واسع، مرجحين أنه في خلاف مع الفنانة المغربية دنيا بطمة.
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المجموع 2 آراء
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تعليق واحد
نهاية زواج المصلحة واضحة جدا بهذا لا يجب على أحد الطرفين تمثيل خيبة الامل