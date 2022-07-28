ارتفاع الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية بنسبة 3.8%

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 3.8 في المائة في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بعد زيادة قدرها 7.2 في المائة قبل عام.

وأوضحت المديرية في مذكرة تتعلق بالظرفية لشهر يوليوز 2022، أن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 30.5 في المائة، وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 09-13 بنسبة 11.9 في المائة، مع تراجع بنسبة 3.5 في المائة بسبب انخفاض الإنتاج الخاص.

ومقارنة بمتم ماي 2019، فقد ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 2.2 في المائة.

وفي ما يتعلق بمبادلات القطاع مع الخارج، فقد لوحظت، متم ماي 2022 زيادة في حجم الطاقة المستوردة بنسبة 120.1 في المائة (بعد ناقص 31.3 في المائة قبل عام) كما سجل انخفاض في حجم الصادرات بنسبة 9 في المائة (بعد زائد 50.2 في المائة)، في سياق زيادة صافي الطاقة بنسبة 5.4 في المائة (بعد زائد 6.2 في المائة).

من جانبه، زاد استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 4.1 في المائة في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بعد زائد 7.3 في المائة قبل عام.

ويتعلق هذا التحسن بجميع أجزاء القطاع، ولا سيما مبيعات الطاقة “الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” (زائد 6.3 في المائة)، وتلك المخصصة للموزعين (زائد 3 في المائة) وذات الجهد المنخفض (زائد3,2 في المائة).

وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 5.4 في المائة متم ماي 2022، بعد زائد 4.3 في المائة في متم مارس 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0