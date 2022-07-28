بعد توقف الحملة.. عودة محتلي الملك العام لشاطئ عين الدياب بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استبشر زوار شاطئ عين الدياب بالدار البيضاء في الأسابيع الفائتة بالحملات المكثفة التي كانت تقوم بها السلطات المحلية مدعمة بقوات الأمن و عناصر القوات المساعدة لوقف احتلال الملك العام بالشاطئ.

و مباشرة فور توقف الحملات و الدوريات التي كانت تقوم بها السلطات الرسمية، سرعان ما عاد محتلو الملك العمومي بشاطئ عين الدياب لعادتهم القديمة سواءا الذين يحتلون مساحات واسعة بالرمال لنصب المظلات الواقية من الشمس أو الباعة المتجولين.

و أضحت خلال الأسبوع الماضي الفوضى طاغية بشكل بارز على شاطئ عين الدياب و خاصة بمواقف السيارات و المعاناة المستمرة للمواطنين مع ما بات يسمى ب”صحاب جيليات” الذين حولوا بعض المواقف لأشبه ما يكون بملك خاص لهم.

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