مقتل قائد ب”البوليساريو” إثر قصف طائرة “درون” مغربية

2022-07-28 / 14:17
22
هبة بريس - الرباط

لقي قائد بجبهة البوليساريو الانفصالية خطرى سعيد بره، مصرعه إثر قصف بطائرة مسيرة مغربية.

وحسب مصادر متطابقة، فطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المغربية رصدت مركبة متحركة على مقربة من الجدار الرملي كانت تحمل على متنها قائد الناحية العسكرية الرابعة خطري ولد سعيد ولد برة، حيث تم قصفها بشكل مباشر ما أدى إلى وفاته في الحين.

ووفق ذات المصدر، فالأمر يتعلق بخطري ولد سعيد ولد برّة المنحدر من قبيلة الرگيبات “البيهات”، والذي يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الرابعة بالجبهة الانفصالية.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيارة مباغثة لمسؤولين عن وزارة آيت الطالب.. هل هي تمهيد لتعيين مدير جديد بمستشفى سطات؟

زيارة مباغثة لمسؤولين عن وزارة آيت الطالب.. هل هي…

2022-07-28 / 16:22
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر يومي السبت والثلاثاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر يومي السبت والثلاثاء بهذه المناطق

2022-07-28 / 15:36
Photo of مقلع للأتربة ببني مسكين يغضب مرصدا حقوقيا ويهدد الفضاء البيئي

مقلع للأتربة ببني مسكين يغضب مرصدا حقوقيا ويهدد الفضاء…

2022-07-28 / 15:21
Photo of بعد توقف الحملة.. عودة محتلي الملك العام لشاطئ عين الدياب بالبيضاء

بعد توقف الحملة.. عودة محتلي الملك العام لشاطئ عين…

2022-07-28 / 15:08
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية يصدر أول قرض سندات “خضراء”

المكتب الوطني للسكك الحديدية يصدر أول قرض سندات “خضراء”

2022-07-28 / 12:30
Photo of بعثة مونوسكو.. وفاة جندي مغربي آخر متأثرا بإصابته بجروح

بعثة مونوسكو.. وفاة جندي مغربي آخر متأثرا بإصابته بجروح

2022-07-28 / 12:15
Photo of مقرئ مغربي شاب يطلق حملة لجمع التبرعات للأسر المتضررة من الحرائق

مقرئ مغربي شاب يطلق حملة لجمع التبرعات للأسر المتضررة…

2022-07-28 / 11:53
Photo of أكادير : 8 ساعات من إنقطاع التيار الكهربائي على مطاعم الكورنيش يخلف خسائر

أكادير : 8 ساعات من إنقطاع التيار الكهربائي على…

2022-07-28 / 11:35
Photo of الحبس النافذ لبرلماني ورئيس جماعة اختلس أموالا عامة

الحبس النافذ لبرلماني ورئيس جماعة اختلس أموالا عامة

2022-07-28 / 11:31
Photo of السيطرة على الحريق الغابوي بإقليم الفحص- أنجرة

السيطرة على الحريق الغابوي بإقليم الفحص- أنجرة

2022-07-28 / 10:10

‫22 تعليقات

  1. نحن من أجل وحدتنا الترابية المغربية سنكافح بارواحنا وابنائنا وبناتنا ولن نتخلى عنها ولو بشبر واحد …

  2. سنحارب من أجل صحرائنا المغربية وسنسترجعها بحول الله وقوته ولا أحدا ينزعها منا وسنحارب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق