مقتل قائد ب”البوليساريو” إثر قصف طائرة “درون” مغربية

هبة بريس - الرباط

لقي قائد بجبهة البوليساريو الانفصالية خطرى سعيد بره، مصرعه إثر قصف بطائرة مسيرة مغربية.

وحسب مصادر متطابقة، فطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المغربية رصدت مركبة متحركة على مقربة من الجدار الرملي كانت تحمل على متنها قائد الناحية العسكرية الرابعة خطري ولد سعيد ولد برة، حيث تم قصفها بشكل مباشر ما أدى إلى وفاته في الحين.

ووفق ذات المصدر، فالأمر يتعلق بخطري ولد سعيد ولد برّة المنحدر من قبيلة الرگيبات “البيهات”، والذي يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الرابعة بالجبهة الانفصالية.

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