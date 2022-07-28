مقتل قائد ب”البوليساريو” إثر قصف طائرة “درون” مغربية

2022-07-28 / 14:17
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هبة بريس - الرباط

لقي قائد بجبهة البوليساريو الانفصالية خطرى سعيد بره، مصرعه إثر قصف بطائرة مسيرة مغربية.

وحسب مصادر متطابقة، فطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المغربية رصدت مركبة متحركة على مقربة من الجدار الرملي كانت تحمل على متنها قائد الناحية العسكرية الرابعة خطري ولد سعيد ولد برة، حيث تم قصفها بشكل مباشر ما أدى إلى وفاته في الحين.

ووفق ذات المصدر، فالأمر يتعلق بخطري ولد سعيد ولد برّة المنحدر من قبيلة الرگيبات “البيهات”، والذي يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الرابعة بالجبهة الانفصالية.

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‫22 تعليقات

  4. من كان يريد زعزعة الاستقرار السياسي وتخريبه في المغرب وجب قتله وتركه عبرة لغيره..

  5. بكل صراحة هذآ ما يستحقه ؛ لأنهم هم السبب الرئيسي في الشوشرة في قضية الصحراء المغربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  6. إن الله يمهل ولا يهمل إذا كان فعلا المغرب هو من قام بذالك فهذا هو جزؤه وهذا ما يستحقه.

  7. البوليزاريو هم من قاموا باندلاع الحرب في الصحراء المغربية ودخلوا في معركة لن يستطيعون الخروج منها هههههههههههه.

  9. بالفعل أي تحرك بالمنطقة العازلة والمنزوعة لابد أن تكون حريصة كل الحرص على هذا العدو البوليزاريو..

  10. لوكنت أنا في مكانهم لقتلتهم جميعا بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن يتعدى حدود صحرائنا المغربية..

  11. نحن لا تتعدى على أحد ولكن من يتجرا ويمس كرامتنا وحقنا الشرعي فجزاؤه القتل بدون رحمة ولا شفقة..

  12. هذا هو مصير من يتجرا علينا ويمس سيادة وكرامة بلادنا وبالاخص صحرائنا المغربية ..

  13. على هذا أن النظام العسكري الإرهابي الجزائري اظنه اليوم اعطاه المغرب الضربة القاضية ولن ينساه أبدا أبدا طول حياته هههههههههههه.

  14. حان الأوان لرد الاعتبار للصحراء المغربية وهذا هو جزاؤه لأنه كان يريد التعدي على جنودنا المغاربة في هذه المنطقة..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  15. إن النظام العسكري الإرهابي الجزائري الآن في صدمة لن تنساها ابدا وستكون لها درسا قاسيا وضربة قاضية..

  16. هذآ إنتصار لنا ومفخرة لابطالنا جنود المملكة المغربية ورد الاعتبار وكرامة صحرائنا المغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق…

  17. تحية واجلال وافتخار للقوات المسلحة الملكية المغربية بهذه المخاطرة في سبيل الوطن المغربي..

  18. كلنا مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة واستقرار فنتمنى النصر والعز لبلادنا وملكنا الغالي وحفظه لشعبه واسرته الملكية المغربية

  19. عاشت الصحراء المغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق حتى وإن كلفنتنا ارواحنا . ..

  20. متى ستنتهي هذه الصراعات السياسية في شأن وحدتنا الترابية المغربية في قضية صحرائنا المغربية ؟؟؟؟؟

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