مقتل قائد ب”البوليساريو” إثر قصف طائرة “درون” مغربية
هبة بريس - الرباط
لقي قائد بجبهة البوليساريو الانفصالية خطرى سعيد بره، مصرعه إثر قصف بطائرة مسيرة مغربية.
وحسب مصادر متطابقة، فطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المغربية رصدت مركبة متحركة على مقربة من الجدار الرملي كانت تحمل على متنها قائد الناحية العسكرية الرابعة خطري ولد سعيد ولد برة، حيث تم قصفها بشكل مباشر ما أدى إلى وفاته في الحين.
ووفق ذات المصدر، فالأمر يتعلق بخطري ولد سعيد ولد برّة المنحدر من قبيلة الرگيبات “البيهات”، والذي يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الرابعة بالجبهة الانفصالية.
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25 تعليقات
نحن من أجل وحدتنا الترابية المغربية سنكافح بارواحنا وابنائنا وبناتنا ولن نتخلى عنها ولو بشبر واحد …
سنحارب من أجل صحرائنا المغربية وسنسترجعها بحول الله وقوته ولا أحدا ينزعها منا وسنحارب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها…
لا تاخدكم فيهم رحمة اضربوا الكلاب الخونة
الذخيرة غالية و الهدف رخيص
لقد حسم الأمر قطعا من أراد أن يلعب في حدود المملكةالمغربية على طول حدودها برا وبحرا النتيجة ستكون مثل هذا المثال الحي وهناك ترتيب في العمليات مثل هذه العملية توجد في المرتبةالخامسة، اماالمرتبة الأولى هي الأولى عالميا،