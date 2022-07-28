الأردن تدين الهجوم الذي استهدف تجريدة القوات المغربية بالكونغو

هبة بريس

عبرت المملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام من القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد ، (مونوسكو) .

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اليوم الخميس بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) ، وأسفر عن سقوط ضحايا ضمن أفراد هذه البعثة.

وأكدت الوزارة رفض المملكة الاردنية أشكال العنف كافة ، وإدانتها الاعتداء على ح رمة مباني وقواعد بعثات قوات حفظ السلام الدولية ، م عربة عن ” أحر التعازي للحكومة المغربية وأسر الضحايا ، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.

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