الأردن تدين الهجوم الذي استهدف تجريدة القوات المغربية بالكونغو

2022-07-28 / 13:33
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هبة بريس

عبرت المملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام من القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد ، (مونوسكو) .

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اليوم الخميس بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) ، وأسفر عن سقوط ضحايا ضمن أفراد هذه البعثة.

وأكدت الوزارة رفض المملكة الاردنية أشكال العنف كافة ، وإدانتها الاعتداء على ح رمة مباني وقواعد بعثات قوات حفظ السلام الدولية ، م عربة عن ” أحر التعازي للحكومة المغربية وأسر الضحايا ، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.

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