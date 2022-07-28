مقرئ مغربي شاب يطلق حملة لجمع التبرعات للأسر المتضررة من الحرائق

هبة بريس - الرباط

أطلق المقرئ المغربي الشاب حمزة الشرگي، عبر حسابه على الانستغرام، حملة خيرية لجمع التبرعات المالية، لفائدة المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة، والتي أسفرت عن خسائر مادية جسيمة، في ممتلكات ومنازل المئات من الأسر في عدد من المناطق الجبلية التي أتت عليها ألسنة اللهب.

وتمكن المقرئ المغربي وصانع المحتوى من خلال هذه الحملة التي أطلقها عبر حسابه في تطبيق “الأنستغرام” والذي يتابعه أكثر من 70 ألف متابع ومشترك، من جمع تبرعات مالية مهمة ستوجه حسب الشريگي إلى الأسر المحتاجة والتي دمرت النيران منازلها وممتلكاتها من أثات أو حيوانات أليفة أو ماشية.

وتهدف الحملة إلى جمع موارد مالية قادرة على إيصال مساعدات عينية للمحتاجين من أغطية وأفرشة ومياه صالحة للشرب، خاصة وأن عددا من الدواوير تعرف شحا وانقطاعا للمياه الصالحة للشرب، كما تعرف المساعدات الحكومية بطأ شديدا وتأخرا ملحوظا لتفاعل مصالحها مع إشكالات المواطنين، مما يصعب أكتر من ظروفهم المعيشية بعد هذه الحرائق.

واستطاعت الحملة كما هو منشور في حساب المقرئ حمزة الشرگي وعبر خاصية “السطوري” جمع تبرعات مهمة من أفراد وعاىلات ومحسنين، بمبالغ مالية مهمة، يسعى من خلالها المتبرعون إلى التخفيف من معاناة المتضررين من الحرائق التي شهدتها مؤخرا عدد من المناطق الشمالية والشرقية بالمغرب.

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