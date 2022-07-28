أكادير : 8 ساعات من إنقطاع التيار الكهربائي على مطاعم الكورنيش يخلف خسائر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاشت مطاعم الشريط الساحلي لمدينة أكادير ، ليلة أمس الأربعاء حتى الساعات الاولى من صباح الخميس، في ظلام دامس ، مما خلف خسائر مادية كبيرة ، بعدما اضطر العديد إغلاق المقاهي و المطاعم ، في حين حاول البعض إنقاذ ما لديه من مخزون مواد غذائية قبل فسادها .

وقالت مصادر الجريدة، التيار الكهربائي إنقطع من الساعة التاسعة ليلا حتى حدود الرابعة صباحا، مما جعل الجميع ينتظر حوالي 8 ساعات .

مصادر متطابقة، كشفت للجريدة أن سبب إنقطاع التيار الكهربائي بكورنيش أكادير، اكبر منطقة حيوية إقتصاديا، ناتج عن عطل أصاب إحدى مولدات الكهرباء التي أصبحت مهترئة ومتقادمة.

نفس المصادر أشارت، أن عمال الطاقة ، قد إضطروا الى جلب مولد إحتياطي من منطقة أيت ملول، من أجل تشغيل الكهرباء، لكن العملية كلفت 8 ساعات من التأخير.

واقعة تكشف تقادم أجهزة وآليات المكتب الوطني للكهرباء ، او عدم صيانتها مما يضع مسؤولي المكتب للمساءلة القانونية وكذلك أمام المنتخبين، فلا يعقل أن تكون منطقة سياحية مهمة تضم المطاعم والفنادق، ينقطع بها التيار الكهرباء ثمان ساعات في دروة فصل الصيف.

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