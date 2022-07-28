اليوم الخميس.. ملعب مولاي عبد الله يحتضن نهائي كأس العرش

2022-07-28 / 09:32
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن المباراة التي ستجمع بين فريقي نهضة بركان والوداد الرياضي، لحساب نهائي كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2020-2021 ، ستنطلق على الساعة الثامنة مساء من اليوم الخميس ،​ بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ويندرج هذا النهائي في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد.

وكان فريق الوداد الرياضي قد تأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش عقب فوزه على فريق الفتح الرياضي، فيما جاء تأهل فريق نهضة على حساب فريق يوسفية برشيد.

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