العرائش.. الاستعانة ب 3 طائرات كانادير لإخماد حريق غابة بوهاشم

هبة بريس

علم لدى مصادر محلية بإقليم العرائش، أن التعبئة لازالت مستمرة من أجل السيطرة على الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “بوهاشم جبل العلم”، الواقعة بالمجال الترابي لجماعتي تازورت وبني عروس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهود الميدانية لطواقم الإطفاء انصبت في المقام الأول على تأمين مركز مولاي عبد السلام والدواوير المجاورة له، والحد من انتشار النيران في اتجاه الدواوير الأخرى الواقعة بجماعتي تازورت وبني عروس.

ولأجل ذلك فقد تم دعم فرق مكافحة النيران بأفراد من القوات المسلحة الملكية، كما جرى تكثيف التدخلات الجوية لإخماد النيران، بالاستعانة ب3 طائرات من نوع “كانادير” نفذت إلى حدود الساعة 25 طلعة إطفائية جوية، وفقا للمصادر ذاتها.

ودرء للمخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدق بساكنة الدواوير المحاذية لمنطقة الحريق، فقد تم تأمين نقل 935 أسرة موزعة على 15 دوارا صوب أماكن آمنة.

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