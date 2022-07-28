العرائش.. الاستعانة ب 3 طائرات كانادير لإخماد حريق غابة بوهاشم
علم لدى مصادر محلية بإقليم العرائش، أن التعبئة لازالت مستمرة من أجل السيطرة على الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “بوهاشم جبل العلم”، الواقعة بالمجال الترابي لجماعتي تازورت وبني عروس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهود الميدانية لطواقم الإطفاء انصبت في المقام الأول على تأمين مركز مولاي عبد السلام والدواوير المجاورة له، والحد من انتشار النيران في اتجاه الدواوير الأخرى الواقعة بجماعتي تازورت وبني عروس.
ولأجل ذلك فقد تم دعم فرق مكافحة النيران بأفراد من القوات المسلحة الملكية، كما جرى تكثيف التدخلات الجوية لإخماد النيران، بالاستعانة ب3 طائرات من نوع “كانادير” نفذت إلى حدود الساعة 25 طلعة إطفائية جوية، وفقا للمصادر ذاتها.
ودرء للمخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدق بساكنة الدواوير المحاذية لمنطقة الحريق، فقد تم تأمين نقل 935 أسرة موزعة على 15 دوارا صوب أماكن آمنة.
20 تعليقات
اللهم احفظ إخواننا في العرائش وتازة وكل المدن التي تتعرض الحريق. اللهم بردا وسلاما يارب ..
اللهم اجعلها بردا وسلاما على إخواننا يارب الطف بعبادك وجميع خلقك واحفظ بلادنا من كل سوء يارب..
اللهم أرفع عنا غضبك واشملنا برحمته الواسعة لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم بردا وسلاما..
اللهم لطفك بعبادك الفقراء والمستضعفون اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك ان شاء تنطفئ بقدرتك يا الله ولطفك..
كل هذه الحرائق في وقت وجيز ومتزامن يطرح عدة تساؤلات عن أسباب هذه الحرائق وعن تورط أيادي خارجية في اشعالها خاصة ونحن نعرف أن عصابة الكابرانات لن يتوانو عن إشعال الفتن في المغرب ومن بين الخطط المتاحة لديهم اللهم عليك بهم..
تحية لكل فرق الاطفاء التي تعمل ليلا ونهارا من أجل اخماد الحريق وعلى كل الساكنة التفاعل في هذا المصاب ..
هذه الحرائق المتناثرة لايمكن ان تكون عرضية احتمال وارد ان تكون بفعل فاعل ..
السلام عليكم سيبقى المغرب نبيل في أخلاقه ولا يقول أن الحرائق سببها الجار و الكبرنات وتحية تقدير واحترام لرجال الإطفاء والمواطنين..
هذه الابتلاءات ان كانت ربانية ولا نقول الا ما يرضي الله.الحمد الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ذنوبنا و ارحمنا برحمتك الواسعة واصرف عنا غظبك..
المغرب دائما هو الأصل وباقي تقليد.المغرب الحضارة والتقاليد العريقة ولا عزاء للحاقدين اللهم لا ترينا في بلدنا ولا اهالينا بأسا يا رب العالمين..
غضب الله سبحانه وتعالى اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ..
على جميع المواطنين اخذ الحيطة والحذر خلال التنزه في الغابات وان لا يتركوا اسباب التي تؤدي الى الحريق ..
علينا جميعا الحفاظ على الغابة لانها نعمة ونسافيذ منها كثيرا الأكسجين .الحطب. الرعي . ..
انعدام الوعي عند المواطن سيجعل العملية صعبة من أجل اخماد الحريق والدليل النيران تلتهم الأشجار والناس تكتفي بالنظر يجب علينا ان نكون مسؤولين جميعا وان ننخرط بقوة من اجل اخماد الحريق..
اين المسؤولين كان عليهم الوقوف في ساحة الاطفاء ومشاركة الناس والساكنة المجاورة المتضررة من ماسي الحريق لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم بردًا وسلامًا عليهم واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين..
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..
هده الحرائق مفتعلة من طرف الأنظمة والأسباب كثيرة ومعروفة اللهم استر الشعوب الضعيفة فهم من يدفعون الثمن ..
لازال المواطنون ينتظرون تحرك السلطات للبحث عن ايباب ومسببات هذه الحرائق .الواقع يشير الى انها متعمدة ومقصودة ومن فعل فاعل فكيف نرى ان هذه الحرائق عمت جميع مناطق الوطن وفي وقت واحد يجب اجراء بحث دقيق بعد اخماد النيران ان شاء الله واتمنى صادقا ان يساعد المواطنون السلطات في البحث عن الفاعلين ومعاقبتهم طبق القانون