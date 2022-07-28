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طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2022-07-28 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تستمر الأجواء الحارة نسبيا بكل من السهول الداخلية، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، مع زخات مطرية رعدية محلية ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، كما سيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية و الوسطى، فضلا عن تناثر حبات من الغبار محليا داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 15 و 22 درجة بالمرتفعات، وما بين 26 و 32 درجة شرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 18 و 25 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انحفاضا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وشمال كاب سيم، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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