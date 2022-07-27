جنرال أمريكي…للمغرب قدرة عسكرية عالية جدا
في جواب عن سؤال صحفي اقر قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن ج. تاونسند، أمس الثلاثاء، بصعوبة ايجاد بلد كالمغررب لإستضافة ” مناورات الأسد الإفريقي ”
وقال الاخير ” المغرب يتوفر على قدرات هائلة لاستضافة تداريب الأسد الإفريقي العسكرية الضخمة، ولا يمكن ايجاد بلد سيقوم بما قام به المغرب طيلة 18 سنة من احتضان هذه التداريب.
واضاف الجنرال الأمريكي “لقد كان المغرب مضيفًا لـ 18 تدريبا للأسد الإفريقي، ولديهم قدرة هائلة على القيام بذلك، قدرتهم العسكرية عالية جدا، ولديهم أيضًا البنية التحتية ونطاقات التدريب وكل ذلك، إنهم مضيفون رائعون.”
وشهدت النسخة الأخيرة من “الأسد الإفريقي” تدريبات مشتركة لقيادة فرقة العمل، واستعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى تدريبات بحرية وجوية شملت الطائرات القاذفة والمظليين، والحرب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وتدريبات الاستجابة النووية، إلى جانب برنامج المساعدة المدنية الإنسانية.
وتكمن أهمية هذه المناورات وفقاً للقيادة الأميركية الإفريقية، في تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، والمنظمات المتطرفة العنيفة، ما يخدم المصلحة العامة للولايات المتحدة والدول الإفريقية الشريكة، بحسب “أفريكوم
19 تعليقات
اصبح المغرب قوة افريقيا وعربية يضرب لها الف حساب وذالك باعتراف دولي..
بفضل مناورات الاسد الافريقي اكتسب المغرب وراكم تجارب عدة في الميدان الحربي وطور قدراته القتالية..
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المغرب من بين البلدان التي أصبحت قوية في الميدان العسكري ..
كل التوفيق للجيش المغربي على حماية اراضي الوحدة الترابية للمملكة..
إنشاء الله يتحد بلدان المغرب العربي ونصبح قوة لضرب أعداء الله ..
استعراض القوة بين الإخوة المسلمين يعتبر ضعف..
الرابح هي الدولة المصنعة للسلاح تبيع للاغبياء للقتال بينهم وهي توفر المال والصحة والتعليم لأمتها وهنيئا للجهلاء بتخريب أوطانهم وشعوبهم..
لا حول ولا قوة الا بالله نحن أمة واحدة فهل يعقل ان يقتل الاخ أخاه حفظ الله المغرب من كل سوء وفتنة ..
حفظ الله قواتنا المسلحة الملكية ونصر الله القوات والجيوش العربية التي لم تتلطخ ايديها بدماء شعبها ..
اللهم نسالك يأرحم الراحمين ان تفرج كرب قواتنا المسلحة الملكية وان تعينهم ..
اللهم احفظ قواتنا المسلحة الملكية ..
التصنيفات العسكرية ليست معيار قوة الجيش من عدمه لأنها تعتمد فقط على كمية الأسلحة فقط، ..
الدول تتنافس على المستوى المعيشي لشعوبها من حيث التطبيب والتمدرس وتسخير الادارات للمواطن والتشغيل ..
تحية كبيرة للجيش المغربي وعلى رأسها القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية .عاش الملك نصره الله و حفضه ..
اللهم بارك واحفضهم من عين حاقدة وحاسدة الله يحفض مغربنا الحبيب وينصر ملكنا الحبيب..
العقيدة والتكوين والعناصر البشرية هم الأساس لبناء جيش قوي ومعدات حديثة بتكنولوجيا..
حفظكم الله يا قواتنا المسلحة الملكية ورعاكم وأطال الله في عمر ملكنا وحامي حمى الملة والدين..
الاجدر ان يكون هذا الجيش في الصفوف الاولى لتحرير فلسطين.وليس الهجوم على مدنيين والدول المسلمة ..
كان المفروض أن تصرف الجهود المادية والبشرية للتنمية ، ولكن ماذا عليك أن تفعل حين لا يتركك الآخرون وشأنك ؟ ماذا عليك أن تفعل حين يعمل الآخرون ليل نهار وعلى امتداد عقود من الزمن لتقسيم بلدك من أجل أن يستحوذوا عليه في الأخير ؟؟!! لابد أن ما يقع لا يشعر به الآخرون ولا يكتوون بناره ، ولكننا نحن من نشعر به ونحس ، اتركونا من الشعارات الفارغة شعارات مناصرة الشعوب لأن الحقيقة عكس ذلك إنها تحقيق أهداف شخصية وراء شعار كاذب اسمه مناصرة شعب الصحراء ، فالصحراء تنعم بحريتها في وطنها وأهلها ينعمون في بلدهم المغرب أما من أراد الفتنة فنحن له بالمرصاد .