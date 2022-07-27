جنرال أمريكي…للمغرب قدرة عسكرية عالية جدا

هبة بريس _ ع عياش

في جواب عن سؤال صحفي اقر قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن ج. تاونسند، أمس الثلاثاء، بصعوبة ايجاد بلد كالمغررب لإستضافة ” مناورات الأسد الإفريقي ”

وقال الاخير ” المغرب يتوفر على قدرات هائلة لاستضافة تداريب الأسد الإفريقي العسكرية الضخمة، ولا يمكن ايجاد بلد سيقوم بما قام به المغرب طيلة 18 سنة من احتضان هذه التداريب.

واضاف الجنرال الأمريكي “لقد كان المغرب مضيفًا لـ 18 تدريبا للأسد الإفريقي، ولديهم قدرة هائلة على القيام بذلك، قدرتهم العسكرية عالية جدا، ولديهم أيضًا البنية التحتية ونطاقات التدريب وكل ذلك، إنهم مضيفون رائعون.”

وشهدت النسخة الأخيرة من “الأسد الإفريقي” تدريبات مشتركة لقيادة فرقة العمل، واستعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى تدريبات بحرية وجوية شملت الطائرات القاذفة والمظليين، والحرب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وتدريبات الاستجابة النووية، إلى جانب برنامج المساعدة المدنية الإنسانية.

وتكمن أهمية هذه المناورات وفقاً للقيادة الأميركية الإفريقية، في تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، والمنظمات المتطرفة العنيفة، ما يخدم المصلحة العامة للولايات المتحدة والدول الإفريقية الشريكة، بحسب “أفريكوم

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