العائدات السياحية تصل إلى 20,3 مليار درهم مع متم ماي 2022

2022-07-27 / 23:04
0
هبة بريس _ الرباط

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العائدات السياحية تعززت بنسبة 173,1 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 20,3 مليار درهم عند متم ماي الماضي، بعد انخفاض نسبته 62,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية المتعلقة بشهر يوليوز 2022، أن هذه العائدات، بلغت في شهر ماي فقط، 5,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1,9 في المائة مقارنة مع مستواها لما قبل الأزمة.

وأخذا في الاعتبار هذه التطورات، بلغ معدل استرداد هذه المداخيل مقارنة مع مستواها المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة 71,2 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، بعدما بلغت 60,7 في المائة عند متم مارس 2022، و26,1 في المائة نهاية ماي 2021.

ومثلت المداخيل السياحية المسجلة ما بين بداية شهر مارس ومتم ماي 2022، 94,2 في المائة من المداخيل المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وذلك بفضل التدابير الرامية إلى إنعاش نشاط القطاع، بما فيها تلك المتعلقة بإعادة فتح الحدود الوطنية ابتداء من 7 فبراير 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يؤكد على التوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية

بنموسى يؤكد على التوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية

2022-07-27 / 22:25
Photo of بنموسى: التعويضات العائلية وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي

بنموسى: التعويضات العائلية وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي

2022-07-27 / 21:05
Photo of تأخر وصول أمتعة المسافرين .. توضيح من مكتب المطارات

تأخر وصول أمتعة المسافرين .. توضيح من مكتب المطارات

2022-07-27 / 20:19
Photo of وزير بريطاني : آن الأوان للارتقاء بالعلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة

وزير بريطاني : آن الأوان للارتقاء بالعلاقات بين المغرب…

2022-07-27 / 19:12
Photo of الجواهري: تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب مساهمة مهمة من الدولة

الجواهري: تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب مساهمة مهمة من الدولة

2022-07-27 / 17:19
Photo of بايتاس: الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتفادي انقطاعات الماء

بايتاس: الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتفادي انقطاعات الماء

2022-07-27 / 17:00
Photo of ميدلت – الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

ميدلت – الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

2022-07-27 / 16:26
Photo of بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما تكون الأمور عادية”

بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما…

2022-07-27 / 15:40
Photo of بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم به”

بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم…

2022-07-27 / 15:17
Photo of بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات ثقيلة

بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات…

2022-07-27 / 15:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق