العائدات السياحية تصل إلى 20,3 مليار درهم مع متم ماي 2022

هبة بريس _ الرباط

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العائدات السياحية تعززت بنسبة 173,1 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 20,3 مليار درهم عند متم ماي الماضي، بعد انخفاض نسبته 62,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية المتعلقة بشهر يوليوز 2022، أن هذه العائدات، بلغت في شهر ماي فقط، 5,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1,9 في المائة مقارنة مع مستواها لما قبل الأزمة.

وأخذا في الاعتبار هذه التطورات، بلغ معدل استرداد هذه المداخيل مقارنة مع مستواها المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة 71,2 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، بعدما بلغت 60,7 في المائة عند متم مارس 2022، و26,1 في المائة نهاية ماي 2021.

ومثلت المداخيل السياحية المسجلة ما بين بداية شهر مارس ومتم ماي 2022، 94,2 في المائة من المداخيل المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وذلك بفضل التدابير الرامية إلى إنعاش نشاط القطاع، بما فيها تلك المتعلقة بإعادة فتح الحدود الوطنية ابتداء من 7 فبراير 2022.

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