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إسرائيل تجدد التأكيد على دعمها لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء

2022-07-27 / 19:59
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هبة بريس

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأبعاء، دعم بلاده لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء.

جاء ذلك في تصريح للصحافة أدلى به عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط.

وقا ساعر إن “المباحثات شكلت فرصة للتأكيد على دعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء”، مشيرا إلى أنه عبر عن هذا الموقف خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية، و كذا في اللقاءات الأخرى التي جمعته بمسؤولين حكوميين مغاربة.

وأبرز أن المباحثات الثنائية تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، معربا عن تطلعه إلى قيام وزير الشؤون الخارجية بزيارة إلى إسرائيل قريبا.

وسجل أن زيارة عمله للمغرب، التي تميزت بعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين مغاربة، كانت “ناجحة للغاية”.

يشار إلى أن المسؤول الحكومي الإسرائيلي أجرى مباحثات مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بالمملكة المغربية وإسرائيل بشأن تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني.

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تعليق واحد

  1. إسرائيل تجدد دعمها لموقف المغرب من قضية الصحراء
    إننا نرحب ونقدر اعتراف إسرائيل الرفيع بوحدة أراضي المغرب
    نأمل فتح قنصلية بالداخلة باسرع وقت ممكن

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