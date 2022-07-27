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مفارقة ..الجزائر تطالب بنقل “مناورات الأسد الإفريقي” والشعب يكتوي غلاء الموز !

2022-07-27 / 19:52
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هبة بريس ع عياش

عبرت الجزائر عن تخوفها من ” مناورات الأسد الإفريقي ” التي تُنظم كل سنة في المغرب بتنسيق بين القوات المغربية ونظيرتها الأمريكية وبمشاركة العديد من البلدان،

وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن الجزائر استعانت بسيناتور امريكي اسمه جيمس إنهوف ، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأخير تقدم بطلب لوزارة الدفاع الأمريكية بمراجعة إجراء مناورات الأسد الإفريقي في المغرب والبحث عن بلدان أخرى.

وتلقى جيمس انهوف جوابا في الطلب لم يكن سوى أن القرار النهائي يبقى في يد الإدارة الأمريكية في واشنطن ما يعني خيبة امل اخرى تدوق حنظلها الجارة التي تسابق الزمن لمحاصرة المغرب

وبينما الكل يراقب تحركات الجزائر الخجولة الهادفة الى محاصرة الجار الذي قدم لها ” الإستقلال ” تطالعنا جرائد جزائرية بخبر مفاده ان الشعب الشقيق يكتوي غلاء المعيشة حيث عادت الأسعار الى الإرتفاع

ففي أسواق الجزائر وصل ثمن كيلو موز إلى 1000 دينار (قرابة 8 دولارات) وهو رقم خلق حالة تذمّر وسط التجار والمواطنين، الذين عبروا عن دهشتهم من عودة ارتفاع أسعار هذه الفاكهة التي تشهد إقبالا كبيرا في الصيف وخصوصا في موسم الأعراس.

وقال تجار إن السوق تعاني منذ أشهر “ندرة في وفرة هذه الفاكهة، ما جعلها محلّ مضاربة واحتكار من انتهازيين، وهو ما انعكس على الأسعار فارتفعت بصورة جنونية”.

ويعاب على الجزائر اهتمامها الكبير بتحركات المغرب بينما الأوضاع المعيشية بالجارة تقتضي صحوة رئاسية للقطع مع الغلاء علما ان الجزائر دولة بترولية

ويعاب اكثر على الجزائر ان كابرانات الجيش هم من يتحكمون في الأسعار كونهم اصحاب ضيعاب كبرى وهم من يقررون في مصير الشعب الغذائي

اذن يبقى السؤال ..من الأهم في نظر تبون …مناورات الأسد الإفريقي أم غلاء يضرب الجزائر وتصمت عنه الدولة عنوة ؟

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‫5 تعليقات

  1. كلما شهدت الجزائر أزمة من الأزمات إلا وبحث عن لعبة سياسية جديدة لإلهاء شعبها عن ما يمر به من أوضاع إقتصادية مزرية

  2. من الأفضل للجزائر أن تنشغل بحل مشاكلها الاقتصادية التي لا تعد ولا تحصى بدل الخوض في سياسة بلدان أخرى تفوقت عليها في كل المجالات.

  3. كل دول الارض والمعمور لهم خريطة طريق وبرامج عمل ومخططات ورءيا المستقبل قصد تنمية وتقدم اوطاننا و شعوبها ،الا الجزاءر ليس لها و لا عندها اي مخطط مستقبلي ولا برامج اقتصادية ولا سياسية لا اجتماعية ولا ثقافية لرفع مستوى البلاد والعباد والنهوض بتنمية البلاد.الا مخطط وبرنامج وحيد وهو :العداء للمغرب الذي عمل الكثير لاستقلال الجزاءر.ومع كل هذا فالجزاءر تنكرت لخير المغرب و عملت اكثر ما في وسعها لمعاداته وتقسيمه لاخذ اراضيه وصحراءه.
    والخلاصة، ان الجزاءر وحكام الجزاءر الان ليست لهم اية نظرة مستقبلية للنهوض ببلادهم.وهم الان يتقدمون بخطى ثابتة الى الوراء والى التخلف والتدهور والانهيار على جميع المستويات.بينما المغرب يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار والنمو والتطور حسب امكانيته.في جميع الميادين رغم ان المغرب ليس لديه ثروات البيترول والغاز مثل الجزاءر.ونحمد الله تعالى على وطننا المغرب وعلى ملكنا محمد السادس نصره الله و ايده وحفظه وشفاه.فموتوا بغيظكم وحسدكم ومكركم ايها الاعداء .وكل من حفر حفرة سقط فيها.وهذا ما ينطبق تماما على جارة السوء والشر.

  4. ألاعيب الجزائر اصبحت مكشوفة للعيان فكلما تقدم المغرب في مجال ما تحاول جاهدة أن تخلق عراقيل لتعطيل مصالحه ولاكن من هي الجزائر في الساحة السياسية لقي تلقى كلمتها آذانا صاغية وخصوصا ضد المغرب.

  5. يجب على الجزائر أن تخجل من نفسها فلم يصبح لديها شغل شاغل غير المغرب تملأ به أجندتها السياسية أمام شعبها وكذلك أمام العالم.

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