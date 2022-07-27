مفارقة ..الجزائر تطالب بنقل “مناورات الأسد الإفريقي” والشعب يكتوي غلاء الموز !

هبة بريس ع عياش

عبرت الجزائر عن تخوفها من ” مناورات الأسد الإفريقي ” التي تُنظم كل سنة في المغرب بتنسيق بين القوات المغربية ونظيرتها الأمريكية وبمشاركة العديد من البلدان،

وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن الجزائر استعانت بسيناتور امريكي اسمه جيمس إنهوف ، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأخير تقدم بطلب لوزارة الدفاع الأمريكية بمراجعة إجراء مناورات الأسد الإفريقي في المغرب والبحث عن بلدان أخرى.

وتلقى جيمس انهوف جوابا في الطلب لم يكن سوى أن القرار النهائي يبقى في يد الإدارة الأمريكية في واشنطن ما يعني خيبة امل اخرى تدوق حنظلها الجارة التي تسابق الزمن لمحاصرة المغرب

وبينما الكل يراقب تحركات الجزائر الخجولة الهادفة الى محاصرة الجار الذي قدم لها ” الإستقلال ” تطالعنا جرائد جزائرية بخبر مفاده ان الشعب الشقيق يكتوي غلاء المعيشة حيث عادت الأسعار الى الإرتفاع

ففي أسواق الجزائر وصل ثمن كيلو موز إلى 1000 دينار (قرابة 8 دولارات) وهو رقم خلق حالة تذمّر وسط التجار والمواطنين، الذين عبروا عن دهشتهم من عودة ارتفاع أسعار هذه الفاكهة التي تشهد إقبالا كبيرا في الصيف وخصوصا في موسم الأعراس.

وقال تجار إن السوق تعاني منذ أشهر “ندرة في وفرة هذه الفاكهة، ما جعلها محلّ مضاربة واحتكار من انتهازيين، وهو ما انعكس على الأسعار فارتفعت بصورة جنونية”.

ويعاب على الجزائر اهتمامها الكبير بتحركات المغرب بينما الأوضاع المعيشية بالجارة تقتضي صحوة رئاسية للقطع مع الغلاء علما ان الجزائر دولة بترولية

ويعاب اكثر على الجزائر ان كابرانات الجيش هم من يتحكمون في الأسعار كونهم اصحاب ضيعاب كبرى وهم من يقررون في مصير الشعب الغذائي

اذن يبقى السؤال ..من الأهم في نظر تبون …مناورات الأسد الإفريقي أم غلاء يضرب الجزائر وتصمت عنه الدولة عنوة ؟

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