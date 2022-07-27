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البحرين تدين استهدف تجريدة القوات المسلحة الملكية بالكونغو الديمقراطية

2022-07-27 / 19:26
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هبة بريس

عبرت مملكة البحرين، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له تجريدة القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد، (مونوسكو)، والذي أسفر عن وفاة جندي وإصابة 20 آخرين بجروح خفيفة.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الأربعاء، عن “خالص التعازي والمواساة لحكومة المملكة المغربية، وشعبها الشقيق، ولذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين”.

وأكد البيان “تضامن مملكة البحرين مع المملكة المغربية الشقيقة، وتقديرها للدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة في حفظ الأمن وتسهيل إحلال السلام وتقديم العون الإنساني”.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله وكل من يدعمه أو يموله.

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