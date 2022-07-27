الصورة من الارشيف

تاونات: تحويط بؤر حريق غابة “خندق تسيانة”

2022-07-27 / 19:01
0
هبة بريس _ الرباط

أفادت مصادر محلية بإقليم تاونات أن فرق عمليات إخماد حريق غابة “خندق تسيانة” بجماعة كلاز، دائرة غفساي، تمكنت بعد زوال اليوم الأربعاء ، من تحويط بؤر النيران في انتظار السيطرة بشكل كامل عليها.

وأوضحت المصادر أن فرق التدخل تواجه تحدي سرعة انتشار النيران في جميع الاتجاهات، بفعل هبوب رياح قوية، وارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، إلى جانب القابلية الكبيرة لاشتعال الغطاء الغابوي.

وتابعت المصادر أن التعبئة مستمرة على أشدها في مسعى للسيطرة التامة والإخماد النهائي لهذا الحريق الذي أتى، إلى حدود الساعة، على حوالي 47 هكتارا من الغطاء النباتي، المكون من أشجار الصنوبر والأوكاليبتوس والبلوط الأخضر وأعشاب ثانوية أخرى.

وكانت السلطات المحلية لإقليم تاونات قد أفادت أول أمس الاثنين، بأن شخصا لقي مصرعه، فيما أصيب آخر بإصابات خطيرة، خلال مساهمتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد هذا الحريق الغابوي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حرب الطرق بالمغرب تخلف 18 قتيلا و2118 جريح خلال أسبوع

حرب الطرق بالمغرب تخلف 18 قتيلا و2118 جريح خلال…

2022-07-27 / 18:31
Photo of حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت” بين برشيد و السوالم

حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت”…

2022-07-27 / 13:23
Photo of السيطرة على حريق بغابة “ظهر بنعمر” بإقليم بنسليمان

السيطرة على حريق بغابة “ظهر بنعمر” بإقليم بنسليمان

2022-07-27 / 11:53
Photo of تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

2022-07-26 / 22:30
Photo of تارودانت : اندلاع حريق مهول بغابة بجبال اكني بجماعة تيزي نتاست

تارودانت : اندلاع حريق مهول بغابة بجبال اكني بجماعة…

2022-07-26 / 21:31
Photo of مراكش .. توقيف شخص يشتبه تورطه في قتل أجنبية

مراكش .. توقيف شخص يشتبه تورطه في قتل أجنبية

2022-07-26 / 18:41
Photo of حادث سير مروع يودي بحياة مفتش تربوي وأسرته باقليم طانطان

حادث سير مروع يودي بحياة مفتش تربوي وأسرته باقليم…

2022-07-26 / 17:55
Photo of عنَّف زوجته وابنه.. وفاة شخص خلال محاولته الهرب من أمن الرباط

عنَّف زوجته وابنه.. وفاة شخص خلال محاولته الهرب من…

2022-07-26 / 17:08
Photo of وجدة .. شاب ثلاثيني يجهز على جدته ويرسل شقيقتها الى المستعجلات

وجدة .. شاب ثلاثيني يجهز على جدته ويرسل شقيقتها…

2022-07-25 / 23:51
Photo of شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بمراكش

شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بمراكش

2022-07-25 / 23:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق