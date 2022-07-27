تاونات: تحويط بؤر حريق غابة “خندق تسيانة”

هبة بريس _ الرباط

أفادت مصادر محلية بإقليم تاونات أن فرق عمليات إخماد حريق غابة “خندق تسيانة” بجماعة كلاز، دائرة غفساي، تمكنت بعد زوال اليوم الأربعاء ، من تحويط بؤر النيران في انتظار السيطرة بشكل كامل عليها.

وأوضحت المصادر أن فرق التدخل تواجه تحدي سرعة انتشار النيران في جميع الاتجاهات، بفعل هبوب رياح قوية، وارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، إلى جانب القابلية الكبيرة لاشتعال الغطاء الغابوي.

وتابعت المصادر أن التعبئة مستمرة على أشدها في مسعى للسيطرة التامة والإخماد النهائي لهذا الحريق الذي أتى، إلى حدود الساعة، على حوالي 47 هكتارا من الغطاء النباتي، المكون من أشجار الصنوبر والأوكاليبتوس والبلوط الأخضر وأعشاب ثانوية أخرى.

وكانت السلطات المحلية لإقليم تاونات قد أفادت أول أمس الاثنين، بأن شخصا لقي مصرعه، فيما أصيب آخر بإصابات خطيرة، خلال مساهمتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد هذا الحريق الغابوي.

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