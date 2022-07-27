حرب الطرق بالمغرب تخلف 18 قتيلا و2118 جريح خلال أسبوع

هبة بريس _ الرباط

لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 2118 بجروح، إصابات 72 منهم بليغة، في 1508 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يوليوز 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 42 ألفا و225 مخالفات، وإنجاز 6565 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و660 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و 691 ألفا و475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4672 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6565 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 235 مركبات

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