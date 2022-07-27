البيت الأبيض: بايدن تعافى تماما من فيروس كورونا

هبة بريس - وكالات

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن نتائج اختبار الرئيس الأميركي جو بايدن جاءت سلبية لفيروس كورونا “كوفيد-19” وأنه تعافى تماما، وذلك بعد أقل من أسبوع من إصابته بالعدوى.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية للرئيس الأميركي “مساء أمس وأيضا صباح اليوم، جاء اختبار الرئيس بايدن سلبيا لفيروس كوفيد-19”.

وأضاف “بالنظر إلى هذه العوامل المطمئنة، سيتوقف الرئيس عن إجراءات العزل الصارمة”، مشيرا إلى أنه “كإجراء احترازي سيرتدي بايدن قناعًا مناسبا لمدة 10 أيام كاملة في أي وقت يتواجد فيه مع آخرين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0