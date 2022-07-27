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بايتاس: الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتفادي انقطاعات الماء

2022-07-27 / 17:00
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات وعبأت إمكانات مالية هامة لتفادي انقطاعات الماء.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أن الحكومة قامت باجراءات استعجالية خاصة في الاحواض المائية التي تعرف عجزا، مشيرا الى أنه في مدينة الدار البيضاء سيتم ربط البيضاء الشمالية مع الجنوبية وسيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله من الرباط، دعم ملء حقينة سد المسيرة بطبقات مياه من سد بين الويدان وسد أحمد الحنصالي، ثم دعم استغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لاولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والديروش وبركان والسعيدية وراس الماء.

وأشار بايتاس، إلى انجاز أثقاب استكشافية مهمة في عدة مدن منها وجدة وجرسيف، ثم إجراءات محطات التحلية بالبيضاء واسفي والجديدة والداخلة والناظورو سيدي فني وطرفاية والعيون، بالاضافة الى اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه، شراء شاحنات صهريجية..

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‫2 تعليقات

  1. إجراءات من شأنها أن تجنب ساكنة عديد من المدن معانات انقطاعات المياه هذه المادة التى من غيرها تشل حركة كل ما هو كائن حي على وجه الأرض.

  2. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي،صدق الله تعالى

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