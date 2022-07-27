بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما تكون الأمور عادية”

2022-07-27 / 15:40
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوضعية المائيى في المغرب غير طبيعية، مشيرا الى أن هناك متابعة دقيقة من طرف رئيس الحكومة منذ شهور.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، وعلى إثرها تم احداث لجنة يقظة تقوم بمتابعة هذه القضايا.

وشدد بايتاس، على أن الأولوية الآن هي الماء الصالح للشرب، أي ضمان حصول المغاربة على ماء للشرب، مضيفا بالقول “صحيح الفلاحة تستفيد من 85% من المياه، لكن عندما تكون الأمور طبيعية وعادية.”

ولفت ذات المتحدث، الى أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات،آأخرها دورية وزير الداخلية الموجهة للعمال والولاة، والهدف منها هو عدم وقوع انقطاعات للماء.

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تعليق واحد

  1. من هوا اولا بالدعم هل الاحزاب ام الطبقة الفقيرة التي لاحول لها ولاقوة كيف توفكير الحكومة على نفسيها بدون اهل الفقر في البلاد الدين يعظون اصابعهم عشرة المرة في اليوم بدون جدوا انتم تتقاظون اجوركم في كل شهر بدوني اي حساب وما بالكم من اناس ليس لهم اي دخل رسمي من بداية كرونة الملعونة الي يومنا هادا اتقو الله في اخوانيكم لابد من راد الاعتبار لنا نحن الفقراء علي صبرينا في جميع الميحان

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