بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم به”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة راضية جدا على ما تقوم به من إجراءات وقرارات.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء”نتفهم مرة أخرى التداعيات على الوضع الاقتصادي وخاصة على القدرة الشرائية للمواطنين، كنعرفو أن الطبقات المتوسطة والمتدنية تقسحات الله يحسن لعوان، لكن هذه الحكومه مسؤولة عن تدبير مقدرات المغاربة وعلينا أن ندبرهت بشكل يحفظ السيادة الوطنية وتستمر فيه الحكومة في تفعيل أوراش الاستثمار.”.

وعدد بايتاس مرة أخرى، الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومن ضمنها رفع ميزانية صندوق المقاصة ودعم مهنيي قطاع النقل والسياحة وغيرها.

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