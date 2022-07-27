بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات ثقيلة

2022-07-27 / 15:02
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تشتغل في سياق مختلف عن السياقات التي عرفتها مختلف الحكومات السابقة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “السياق معروف، ارتفاع الأسعار دوليا حقيقة لا ينكرها أحد، التضخم المستورد حقيقة لا ينكرها أحد، مشكل المياه حقيقة لا ينكرها أحد، مشكل المرتبط بتداعيات كوفيد حقيقة اا ينكرها أحد، المشكل المرتبط بالحرب الأوكرانية الروسية حقيقة لا ينكرها أحد، تأخر التساقطات المطرية وتراجع الناتج الفلاحي حقيقة لا ينكرها أحد”

هذا سياق مختلف صعب ومعقد، يضيف بايتاس، لكن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات هدفها الحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، والدعم بعقلانية، كما أن هذه الحكومة حركت ملفات ثقيلة جدا، منها ملف الصحة والشغل والاستثمار . وفق قوله

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‫3 تعليقات

  1. هذا المخلوق منذ أن تقلد هذا المنصب وهو يكذب
    هذه أشياء معروفة فما هي الحلول ؟ أنتم تأخذون اجوركم من اموالنا لتجدو الحلول لهذه المشاكل .
    ملفات ثقيلة؟؟؟ لماذا تقلدتم هذه المناصب ؟ بل دفعتم الأموال من أجلها.
    واول انجازكم هو اقبار مشروع الإثراء غير المشروع ؟؟؟؟ لماذا ؟؟؟ لكي لا يحاسبهم احد .

  2. نتخوف من الاغلاق مرة أخرى وإعادة الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب ولاسيما في القطاع السياحي الوطني المغربي الذي طالما عانى من التدهور ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  3. سامير أثقل ملف لم تفتحوه بل تخشون حتى الكلام عنه و أكثر من دلك كل الشرفاء والنزهاء الدين يتطرقون الى هدا الملف الدي يهدد استمرار إغلاقه الامن الاجتماعي تعتبرونهم أعداء الوطن و خدام أجندة خارجية بل و صل بكم الحال الى وصف بعظعهم بالخونة.
    رغم ان سامير ليس الا جزء من المشاكل التي ترهق كاهل المواطنين اتحداكم ان تناقشوا هدا الموضوع مع مختلف الطبقات السياسية و الجمعيات و الحقوقيين.
    بالفعل لم و لا و لن تفعلوا.
    دون الحديث عن اهم الملفات التعليم و الصحة.

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