بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات ثقيلة

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تشتغل في سياق مختلف عن السياقات التي عرفتها مختلف الحكومات السابقة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “السياق معروف، ارتفاع الأسعار دوليا حقيقة لا ينكرها أحد، التضخم المستورد حقيقة لا ينكرها أحد، مشكل المياه حقيقة لا ينكرها أحد، مشكل المرتبط بتداعيات كوفيد حقيقة اا ينكرها أحد، المشكل المرتبط بالحرب الأوكرانية الروسية حقيقة لا ينكرها أحد، تأخر التساقطات المطرية وتراجع الناتج الفلاحي حقيقة لا ينكرها أحد”

هذا سياق مختلف صعب ومعقد، يضيف بايتاس، لكن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات هدفها الحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، والدعم بعقلانية، كما أن هذه الحكومة حركت ملفات ثقيلة جدا، منها ملف الصحة والشغل والاستثمار . وفق قوله

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