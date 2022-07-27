بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات ثقيلة

2022-07-27 / 15:02
0
هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تشتغل في سياق مختلف عن السياقات التي عرفتها مختلف الحكومات السابقة.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “السياق معروف، ارتفاع الأسعار دوليا حقيقة لا ينكرها أحد، التضخم المستورد حقيقة لا ينكرها أحد، مشكل المياه حقيقة لا ينكرها أحد، مشكل المرتبط بتداعيات كوفيد حقيقة اا ينكرها أحد، المشكل المرتبط بالحرب الأوكرانية الروسية حقيقة لا ينكرها أحد، تأخر التساقطات المطرية وتراجع الناتج الفلاحي حقيقة لا ينكرها أحد”

هذا سياق مختلف صعب ومعقد، يضيف بايتاس، لكن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات هدفها الحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، والدعم بعقلانية، كما أن هذه الحكومة حركت ملفات ثقيلة جدا، منها ملف الصحة والشغل والاستثمار . وفق قوله

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما تكون الأمور عادية”

بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما…

2022-07-27 / 15:40
Photo of بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم به”

بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم…

2022-07-27 / 15:17
Photo of حتى 30 شتنبر القادم.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

حتى 30 شتنبر القادم.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

2022-07-27 / 14:37
Photo of الحكومة تعد مهنيي النقل بدفعة جديدة من “دعم المحروقات”

الحكومة تعد مهنيي النقل بدفعة جديدة من “دعم المحروقات”

2022-07-27 / 14:24
Photo of تارودانت : أزيد من 60 هكتار ألتهمتها النيران وإجلاء سكان مناطق جبلية

تارودانت : أزيد من 60 هكتار ألتهمتها النيران وإجلاء…

2022-07-27 / 14:05
Photo of وزارة الصحة: 125 ألف مصاب بفيروس التهاب الكبد “س” بالمغرب

وزارة الصحة: 125 ألف مصاب بفيروس التهاب الكبد “س”…

2022-07-27 / 13:43
Photo of أكادير : لص يستولي على سيارة أجرة ويقطع بها مسافة بين ثلاث مدن

أكادير : لص يستولي على سيارة أجرة ويقطع بها…

2022-07-27 / 13:14
Photo of تطوان.. اندلاع حريق بالمجال الغابوي المتواجد ببني ليت

تطوان.. اندلاع حريق بالمجال الغابوي المتواجد ببني ليت

2022-07-27 / 12:50
Photo of مطاعم للسمك بأكادير متهمة بالنصب والسبب: العرض بثمن والأداء بثمن مضاعف

مطاعم للسمك بأكادير متهمة بالنصب والسبب: العرض بثمن والأداء…

2022-07-27 / 11:21
Photo of فتاح العلوي: مشروع الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى

فتاح العلوي: مشروع الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى

2022-07-27 / 11:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق