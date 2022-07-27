حتى 30 شتنبر القادم.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

هبة بريس

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 31 يوليوز الجاري إلى غاية 30 شتنبر 2022.

ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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