حتى 30 شتنبر القادم.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
هبة بريس
قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 31 يوليوز الجاري إلى غاية 30 شتنبر 2022.
ويأتي هذا القرار، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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17 تعليقات
ما كفايا الابتزاز علينا واستهزاءات علينا أصبحنا نتعايش مع كورونا…
تريدون تحطيم نفسيتنا بعدما تنفسنا شيئا ما من الاقتصاد لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
جميع الدول رفعوا من الاقتصاد وانتم لازلتم تتضاربون مع الكوفيد 19 كورونا هههههههه والله العظيم لم أعد أفهم شيئا!!!!!
نحن لم نعد نفكر في كوفيد 19 كورونا كل مايهمنا الآن هو الوضعية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً في جميع القطاعات المتضررة بجائحة..
كل هذا واضح كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت تريدون ترويج اللقاحات التلاثة زائد الرابعة هههههههههههه..
لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات اتقوا الله فينا كل هذآ راجع من أجل مصلحتكم التجارية فقط…
كورونا الحقيقية هي الأسعار المرتفعة والمحروقات والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها هذه هي كورونا هههههههه…
نريد معرفة الاحصائيات الملقحين بالجرعات التلاثة …..
ما كفايا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تقومون بإعادة السيناريوهات…
لعبة سياسية وخطة طاكتيكية تستهدف الإقتصاد وتحطيمه مرة أخرى وإعادة اللعبة السياسية من جديد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
إنها العطلة الصيفية والدخول الجالية المغربية المقيمة بالديار الأوروبية والعربية هي المسبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا هههههههههههه.
لم تكفيكم ثلات سنوات من الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه والآن تقومون بتجديد الطوارئ …
لم تنتهي بعد هذه المسرحية واللعبة السياسية لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية وبقراراتكم التافهة افلسنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
يجب الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون والالتزامات بالاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار هذآ الفيروس القاتل كورونا… ولطفك بنا يآرب وسترك والسلامة للجميع والشفاء العاجل لمرضانا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
اللهم ارفعه عنا كما بعدت السماء عن الارض واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك سميع الدعاء يآرب..
حق اريد به باطل .
هناك خوف عميق ينتاب هذه الحكومة نتيجة تسييرها الكارثي للشأن العام ولا تجد وسيلة لتصريف قراراتها الارتجالية غير استعمال قانون الطوارئ الصحية لتكبيل أي تحرك اجتماعي.
لكن الأمور قد وصلت إلى حالة لن تنفع معها هذه الأداة.
أن يخرج علينا أناس لهم تاريخ حافل في التهرب من أداء واجبات العمال لصندوق الضمان الاجتماعي و يسبوننا و يقدحوننا علنا و ينعتوننا بالمرضى فهذا أكبر دليل على ارتباكهم و تخبطهم و دنو أجل الاستغناء عنهم.