الحكومة تعد مهنيي النقل بدفعة جديدة من “دعم المحروقات”

هبة بريس - الرباط

وعدت الحكومة مهنيي النقل، بصرف دفعة جديدة من دعم المحروقات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “هناك دعم جديد، وسنعلن عن تفاصيله بعد التوصل بالأسعار الجديدة للمحروقات بداية شهر غشت القادم”

وأضاف بايتاس قائلا “سننتظر التأثيرات اللي واقعة للأسعار الوطنية وبناء عليه سنحدد قيمة الدعم المقبل لمهنيي النقل.”

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