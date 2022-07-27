ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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الحكومة تعد مهنيي النقل بدفعة جديدة من “دعم المحروقات”

2022-07-27 / 14:24
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هبة بريس - الرباط

وعدت الحكومة مهنيي النقل، بصرف دفعة جديدة من دعم المحروقات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء “هناك دعم جديد، وسنعلن عن تفاصيله بعد التوصل بالأسعار الجديدة للمحروقات بداية شهر غشت القادم”

وأضاف بايتاس قائلا “سننتظر التأثيرات اللي واقعة للأسعار الوطنية وبناء عليه سنحدد قيمة الدعم المقبل لمهنيي النقل.”

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‫5 تعليقات

  1. تشترون غضبهم واضراباتهم. اما فئات الشعب الاخرى تنطح الحيط. خاصك تعرف انكم تدعموهم وفي نفس الوقت يزيدوو على المواطن في ثمن النقل.

  2. يشكل هذا الدعم فرقا بالنسبة لمهني القطاع فقط لأن ثمن تذاكر وسائل النقل لم ينخفض رغم تلقيهم الدعم السابق.

  3. صرف الدعم من قبل الحكومة يجب أن يصاحبه مراقبة التسعيرة المعتمدة مع المواطنين لأنه ورغم تلقيهم الدعم في المرة السابقة بقي سعر التذاكر مرتفعا.

  4. ادعموا محفظة المواطن البسيط لأنه المتضرر الأول والأخير من إرتفاع الأسعار هذا أما مهني القطاع فلم يراعوا تلقيهم الدعم السابق بل استغلوا الظرفية واحتفظوا بنفس تسعيرة التذكرة المرتفعة لمضاعفة أرباحهم والمساهمة في افقار جيوب المواطنين.

  5. ألم تفكر الحكومة بعد في دعم رواتب الموظفين وتحسين وضعية الشغيلة الغير مهيكلة لتمكين المواطن البسيط من مواكبة الإرتفاع الصاروخي في جميع المواد الإستهلاكية.

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