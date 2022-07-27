تارودانت : أزيد من 60 هكتار ألتهمتها النيران وإجلاء سكان مناطق جبلية

2022-07-27 / 14:05
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت السلطات الإقليمية بتارودانت ، تشتغل على قدم وساق من أجل محاصرة النيران التي اندلعت عشية أمس الثلاثاء 26 يوليوز ،بالغطاء الغابوي بجبال منطقتي “أكني وتافنكولت ” القريبة من جماعة “تيزي نتاست” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها ” هبة بريس” ان الحرائق قد إلتهمت ما يقارب 60 هكتار ، ولازالت مستمرة حتى حدود صباح اليوم الاربعاء، فضلا عن تسجيل خسائر في المزارع والمواشي وحصيلة الخسائر قابلة للازدياد مع مزيد من موجات الحر الشديدة التي تعرفها المنطقة ورياح الشركي القوية .

وكانت السلطات المحلية بالمنطقة، قد دعت سكان مناطق ” أكادير ومزيل”، “تغبولا”، و”أزرو”، المجاورة لمكان اندلاع الحريق، إلى إخلاء منازلهم تحسبا لخطر احتمال وصول الحريق إليها.

وتواصل السلطات الاقليمية ومختلف المصالح الأمنية ومصالح المياه والغابات جهودها، وإمكانياتها المتاحة لإخماد هذا الحريق الذي يتمدد في اتجاه جماعتي تافنكولت تالكجونت.

ومن المرتقب في حالة عدم السيطرة على الحريق على المستوى البري، أن تتدخل طائرات من أجل السيطرة على الحريق قبل إنتشاره بمجال غابوي واسع.

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