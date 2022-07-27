تطوان.. اندلاع حريق بالمجال الغابوي المتواجد ببني ليت

2022-07-27 / 12:50
0
هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم تطوان أن حريقا اندلع مساء الثلاثاء، بالمجال الغابوي المتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة بني ليت، قيادة بني حسان، إقليم تطوان، حيث تتواصل التدخلات الميدانية برا وجوا من أجل احتواء النيران.

وأوضح المصدر أنه، تمت تعبئة فرق للتدخل مشكلة من مصالح الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية وأعوان الإنعاش الوطني، إلى جانب متطوعين من ساكنة المنطقة، مدعومين بمعدات ووسائل تقنية وجوية للإطفاء، حيث تم إلى حدود الساعة تنفيذ طلعتين إطفائيتين جويتين لصب المياه وكسر جبهة النيران.

وأشار إلى أنه حفاظا على سلامة ساكنة الدواوير المجاورة لأماكن الحرائق، جرى نقل 46 أسرة انطلاقا من 3 دواوير بعيدا عن أماكن الخطر.

وأضاف ذات المصدر أنه في حصيلة مؤقتة للخسائر الناجمة عن هذا الحريق، فقد تم تسجيل تضرر حوالي 160 هكتارا من الغطاء الغابوي المكون من أشجار البلوط والبلوط الفليني والصنوبر وبعض الأصناف النباتية الثانوية، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحريق الغابوي يعد امتدادا للحريق المسجل على مستوى غابة “بوهاشم”، الواقعة بجماعة تازورت، إقليم العرائش.

وكانت جهود فرق مكافحة النيران قد مكنت، قبل بضعة أيام من السيطرة على الحريق المسجل على مستوى غابة بني إيدر، جماعة الخروب، قيادة جبل لحبيب، حيث تقدر المساحة الإجمالية التي طالتها النيران بما يناهز 500 هكتار، يشكل الغطاء الغابوي النصف منها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما تكون الأمور عادية”

بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما…

2022-07-27 / 15:40
Photo of بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم به”

بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم…

2022-07-27 / 15:17
Photo of بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات ثقيلة

بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات…

2022-07-27 / 15:02
Photo of حتى 30 شتنبر القادم.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

حتى 30 شتنبر القادم.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

2022-07-27 / 14:37
Photo of الحكومة تعد مهنيي النقل بدفعة جديدة من “دعم المحروقات”

الحكومة تعد مهنيي النقل بدفعة جديدة من “دعم المحروقات”

2022-07-27 / 14:24
Photo of تارودانت : أزيد من 60 هكتار ألتهمتها النيران وإجلاء سكان مناطق جبلية

تارودانت : أزيد من 60 هكتار ألتهمتها النيران وإجلاء…

2022-07-27 / 14:05
Photo of وزارة الصحة: 125 ألف مصاب بفيروس التهاب الكبد “س” بالمغرب

وزارة الصحة: 125 ألف مصاب بفيروس التهاب الكبد “س”…

2022-07-27 / 13:43
Photo of أكادير : لص يستولي على سيارة أجرة ويقطع بها مسافة بين ثلاث مدن

أكادير : لص يستولي على سيارة أجرة ويقطع بها…

2022-07-27 / 13:14
Photo of مطاعم للسمك بأكادير متهمة بالنصب والسبب: العرض بثمن والأداء بثمن مضاعف

مطاعم للسمك بأكادير متهمة بالنصب والسبب: العرض بثمن والأداء…

2022-07-27 / 11:21
Photo of فتاح العلوي: مشروع الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى

فتاح العلوي: مشروع الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى

2022-07-27 / 11:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق