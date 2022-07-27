تطوان.. اندلاع حريق بالمجال الغابوي المتواجد ببني ليت

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم تطوان أن حريقا اندلع مساء الثلاثاء، بالمجال الغابوي المتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة بني ليت، قيادة بني حسان، إقليم تطوان، حيث تتواصل التدخلات الميدانية برا وجوا من أجل احتواء النيران.

وأوضح المصدر أنه، تمت تعبئة فرق للتدخل مشكلة من مصالح الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية وأعوان الإنعاش الوطني، إلى جانب متطوعين من ساكنة المنطقة، مدعومين بمعدات ووسائل تقنية وجوية للإطفاء، حيث تم إلى حدود الساعة تنفيذ طلعتين إطفائيتين جويتين لصب المياه وكسر جبهة النيران.

وأشار إلى أنه حفاظا على سلامة ساكنة الدواوير المجاورة لأماكن الحرائق، جرى نقل 46 أسرة انطلاقا من 3 دواوير بعيدا عن أماكن الخطر.

وأضاف ذات المصدر أنه في حصيلة مؤقتة للخسائر الناجمة عن هذا الحريق، فقد تم تسجيل تضرر حوالي 160 هكتارا من الغطاء الغابوي المكون من أشجار البلوط والبلوط الفليني والصنوبر وبعض الأصناف النباتية الثانوية، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحريق الغابوي يعد امتدادا للحريق المسجل على مستوى غابة “بوهاشم”، الواقعة بجماعة تازورت، إقليم العرائش.

وكانت جهود فرق مكافحة النيران قد مكنت، قبل بضعة أيام من السيطرة على الحريق المسجل على مستوى غابة بني إيدر، جماعة الخروب، قيادة جبل لحبيب، حيث تقدر المساحة الإجمالية التي طالتها النيران بما يناهز 500 هكتار، يشكل الغطاء الغابوي النصف منها.

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