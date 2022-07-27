أكادير : لص يستولي على سيارة أجرة ويقطع بها مسافة بين ثلاث مدن

2022-07-27 / 13:14
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مهنية ل ” هبة بريس” أن أحد اللصوص إستطاع الاستيلاء على سيارة أجرة صغيرة من سائقها بعد تهديده بالسلاح الابيض، في الساعات الاولى من يوم أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري.

وكان اللص قد طلب من سائق السيارة نقله الى أحد الأحياء المتواجدة بالحدود الشرقية لمدينة أكادير، قبل أن يباغثه بواسطة سلاح أبيض، عجل بفرار السائق، في حين جلس اللص امام المقود واستأنف الرحلة قاطعا مسافة بين مدينة أكادير، مرورا بمدينة أولاد التايمة، وبعدها مدينة تارودانت حيت ترك السيارة هناك التي عثرت عليها المصالح الأمنية صباح اليوم الاربعاء بأحد الشوارع.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضية، عبر تعاون بين مصالح أمن أكادير وتارودانت من أجل الوصول الى المتهم وتقديمه الى العدالة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما تكون الأمور عادية”

بايتاس: “الفلاحة تستفيد من 85% من المياه لكن عندما…

2022-07-27 / 15:40
Photo of بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم به”

بايتاس: “عارفين أن المواطنين تقسحو.. والحكومة راضية على ماتقوم…

2022-07-27 / 15:17
Photo of بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات ثقيلة

بايتاس: الحكومة تشتغل في سياق صعب ومعقد وحركنا ملفات…

2022-07-27 / 15:02
Photo of حتى 30 شتنبر القادم.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

حتى 30 شتنبر القادم.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

2022-07-27 / 14:37
Photo of الحكومة تعد مهنيي النقل بدفعة جديدة من “دعم المحروقات”

الحكومة تعد مهنيي النقل بدفعة جديدة من “دعم المحروقات”

2022-07-27 / 14:24
Photo of تارودانت : أزيد من 60 هكتار ألتهمتها النيران وإجلاء سكان مناطق جبلية

تارودانت : أزيد من 60 هكتار ألتهمتها النيران وإجلاء…

2022-07-27 / 14:05
Photo of وزارة الصحة: 125 ألف مصاب بفيروس التهاب الكبد “س” بالمغرب

وزارة الصحة: 125 ألف مصاب بفيروس التهاب الكبد “س”…

2022-07-27 / 13:43
Photo of تطوان.. اندلاع حريق بالمجال الغابوي المتواجد ببني ليت

تطوان.. اندلاع حريق بالمجال الغابوي المتواجد ببني ليت

2022-07-27 / 12:50
Photo of مطاعم للسمك بأكادير متهمة بالنصب والسبب: العرض بثمن والأداء بثمن مضاعف

مطاعم للسمك بأكادير متهمة بالنصب والسبب: العرض بثمن والأداء…

2022-07-27 / 11:21
Photo of فتاح العلوي: مشروع الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى

فتاح العلوي: مشروع الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى

2022-07-27 / 11:05
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق