أكادير : لص يستولي على سيارة أجرة ويقطع بها مسافة بين ثلاث مدن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مهنية ل ” هبة بريس” أن أحد اللصوص إستطاع الاستيلاء على سيارة أجرة صغيرة من سائقها بعد تهديده بالسلاح الابيض، في الساعات الاولى من يوم أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري.

وكان اللص قد طلب من سائق السيارة نقله الى أحد الأحياء المتواجدة بالحدود الشرقية لمدينة أكادير، قبل أن يباغثه بواسطة سلاح أبيض، عجل بفرار السائق، في حين جلس اللص امام المقود واستأنف الرحلة قاطعا مسافة بين مدينة أكادير، مرورا بمدينة أولاد التايمة، وبعدها مدينة تارودانت حيت ترك السيارة هناك التي عثرت عليها المصالح الأمنية صباح اليوم الاربعاء بأحد الشوارع.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في القضية، عبر تعاون بين مصالح أمن أكادير وتارودانت من أجل الوصول الى المتهم وتقديمه الى العدالة .

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