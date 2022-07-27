روسيا: نسعى لخفض أسعار الغذاء.. لكن الغرب يعرقل

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسعى لخفض ارتفاع أسعار الغذاء، متهما الغرب بمحاولة عرقلة تلك الجهود.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإثيوبي دمقي مكونن في أديس أبابا، إن روسيا وإثيوبيا جاهزتان لتنفيذ خطط جديدة للتعاون العسكري التقني، مشيرا إلى أن شركاء موسكو في إفريقيا يدركون ما يحدث ويعرفون ما يقوم به الغرب لبناء عالم أحادي القطب ومنع تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد.

وأضاف أن مواقف روسيا مع إثيوبيا متطابقة من القضايا العالمية بشكل مبني على التمسك بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

كما أضاف أن واشنطن تحاول فرض وجهة نظرها على الدول وتطبيق السياسة الخاصة بها في كل العالم.

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