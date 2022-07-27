روسيا: نسعى لخفض أسعار الغذاء.. لكن الغرب يعرقل

2022-07-27 / 12:46
0
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسعى لخفض ارتفاع أسعار الغذاء، متهما الغرب بمحاولة عرقلة تلك الجهود.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإثيوبي دمقي مكونن في أديس أبابا، إن روسيا وإثيوبيا جاهزتان لتنفيذ خطط جديدة للتعاون العسكري التقني، مشيرا إلى أن شركاء موسكو في إفريقيا يدركون ما يحدث ويعرفون ما يقوم به الغرب لبناء عالم أحادي القطب ومنع تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد.

وأضاف أن مواقف روسيا مع إثيوبيا متطابقة من القضايا العالمية بشكل مبني على التمسك بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

كما أضاف أن واشنطن تحاول فرض وجهة نظرها على الدول وتطبيق السياسة الخاصة بها في كل العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاستفتاء على الدستور : 94.6% من التونسيين صوتوا بنعم

الاستفتاء على الدستور : 94.6% من التونسيين صوتوا بنعم

2022-07-27 / 10:55
Photo of ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة

ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة

2022-07-27 / 00:02
Photo of ماكرون: لن نتخلى عن أمن القارة الإفريقية

ماكرون: لن نتخلى عن أمن القارة الإفريقية

2022-07-26 / 20:02
Photo of ممنوع للسود والمغاربيين … حارس مطعم باريسي فاخر “يعترف” بالخطيئة

ممنوع للسود والمغاربيين … حارس مطعم باريسي فاخر “يعترف”…

2022-07-26 / 18:18
Photo of أوروبا تتفق على خفض استهلاك الغاز في الشتاء

أوروبا تتفق على خفض استهلاك الغاز في الشتاء

2022-07-26 / 15:11
Photo of الصحة العالمية: “كورونا” لا يزال قيد الانتشار

الصحة العالمية: “كورونا” لا يزال قيد الانتشار

2022-07-26 / 13:51
Photo of الرئيس التونسي: بعد الاستفتاء سنضع قانون انتخاب جديدا

الرئيس التونسي: بعد الاستفتاء سنضع قانون انتخاب جديدا

2022-07-26 / 11:40
Photo of تونس.. نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 27.54%

تونس.. نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 27.54%

2022-07-26 / 09:27
Photo of إطلاق نار في مطار بولاية تكساس الأمريكية

إطلاق نار في مطار بولاية تكساس الأمريكية

2022-07-25 / 21:53
Photo of أحزاب في الكاميرون تدعو ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية

أحزاب في الكاميرون تدعو ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا…

2022-07-25 / 20:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق