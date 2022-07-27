حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت” بين برشيد و السوالم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل “طريق الموت” الرابطة بين برشيد و السوالم حصد الأرواح بسبب الكم الكبير من حوادث السير التي تشهدها خاصة بعد أن انطلقت الأشغال بها و توقفت دون وضع علامات تشوير و تحذير.

و في هذا الصدد، وقعت حادثة سير مميتة مساء أمس بهاته الطريق و بالضبط بجماعة الساحل أولاد احريز، بعد اصطدام شاحنة من الحجم الكبير و سيارة و دراجة نارية.

و حسب معطيات توصلت بها هبة بريس، فقد أسفر الحادث عن ضحايا حيث توفي صاحب الدراجة النارية بعين المكان، بينما أصيب شخص ثاني بجروح خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة للمستعجلات.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالحادث، حلت بمكان الحادث فرقة من عناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الحادث لتحديد ملابساتها، فيما تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات.

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