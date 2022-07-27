مطاعم للسمك بأكادير متهمة بالنصب والسبب: العرض بثمن والأداء بثمن مضاعف
لا حديث بين زبناء عدد من مطاعم السمك المتواجدة بميناء أكادير، سوى حول عملية النصب التي يمارسها بعض أصحاب ومستخدمي هذه المطاعم.
وحسب شهادات عدد من الزبناء، فيتعمد بعض أصحاب ومستخدمي هذه المطاعم عرض أطباقهم ووجباتهم بأثمنة في المتناول للزبناء القادمين للمكان قبل مطالبتهم بعد الأكل بأداء ثمن مضاعف.
ووفق ذات الشهادات، فيختار الزبناء تناول وجبات سمك مكونة من “طبق سمك مقلي” صغير أو متوسط بثمن لا يتجاوز في العرض 80 درهما، قبل أن يصدموا بمطالبتهم بأداء فاتورة تتجاوز 400 و 500 درهما.
وأضاف عدد من الزبناء، أن عددا من المطاعم يتعمدون القيام بهذه العملية للنصب على الزبناء خاصة الغرباء عن المكان، لافتين الى أن وذه السلوكات والممارسات تسيء لصورة المدينة لدى المغاربة والسياح الأجانب.
وطالب الزبناء الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لممارسات أصحاب هذه المطاعم، كما توعد آخرون بمقاطعتها.
7 تعليقات
والله الخبر صحيح وهده الممارسات موجودة ولقد نعرضت للنصب في هده المحال الموجودة بالنيناء لمن السلطات غائبة ولا تحمي المواطن وتكتفي بأخد الإتاوات لتغض الطرف على هده الممارسات
“كبرها تصغار” الثمن لي فالقائمة هو لي تخلص. زاد شي كلمة قربلها معاه و عيط البوليس.كون لقاو الرجال ميديروش هد التبرهيش.
اقسم بالله العلي العظيم ولن ولن ولن أكل عندهم مرة أخرى . تعرضت للنصب رفقة عائلتي وفعلا حسين بالشمتة.منهم لله.
نصيحة لكل زوار مدينة أكادير او اي مدينة خاصة الساحلية.
تجنبوا الاطباق المقدمة من طرف كل المطاعم لان اغلبها لا تتوفر فيها الجودة اما فاسدة او قديمة أو غير نظيفة و كدلك اماكن الطهي و الزيوت و النظافة الكل متسخ لان ما يدور في الكواليس لا يراه الزبون.
أنا شخصيا من أكادير و الطريقة الجيدة و المفيدة هي انني الدهب الى سوق السمك و اختار النوع الدي اريد و بثمن مناسب تم يقوم البائع بتنظيفه و تنقيته بعد دلك اتجه الى المطعم لطهيه مقابل عشرون درهم للكلوغرام الواحد و رغم دلك اراقب كل صغيرة و كبيرة كما انني أخضر معي قنينة الماء و المشروبات و حتى الخبز لان اغلب اصحاب المطاعم يبيعون كل شيء بالضعف.
نعم وقعنا في الفخ منذ عشرة أعوام بأحد هذه المطاعم ودفعنا 600درهم لم تكن وجبة تستحق هذا الثمن ولكن يفعلون ذلك مع الغرباء عن المدينة قبح الله سعيهم.
هذا نصب و احتيال و يجب رفض الأداء و استدعاء مصلحة محاربة الغش بعد تسجيل الحجة بالهاتف ،إذا كان السعر معلنا فيجب تصويره بالهاتف كحجة و تقديمه لفرق المراقبة
فعلا أشياء مشينة جدا هذا الاحتيال و هذا الغلاء الفاحش
نعم مجموعة من النصابين اللصوص ، تعرضت انا وعاءلتي للنصب هاذا الشهر ، هولاء اللصوص موجودون قرب سيارات الأجرة اللتي تأخذك الى اگادير اوفلا! احذرو من هؤلاء النصابين معدومي الضمير