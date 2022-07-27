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مطاعم للسمك بأكادير متهمة بالنصب والسبب: العرض بثمن والأداء بثمن مضاعف

2022-07-27 / 11:21
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هبة بريس - الرباط

لا حديث بين زبناء عدد من مطاعم السمك المتواجدة بميناء أكادير، سوى حول عملية النصب التي يمارسها بعض أصحاب ومستخدمي هذه المطاعم.

وحسب شهادات عدد من الزبناء، فيتعمد بعض أصحاب ومستخدمي هذه المطاعم عرض أطباقهم ووجباتهم بأثمنة في المتناول للزبناء القادمين للمكان قبل مطالبتهم بعد الأكل بأداء ثمن مضاعف.

ووفق ذات الشهادات، فيختار الزبناء تناول وجبات سمك مكونة من “طبق سمك مقلي” صغير أو متوسط بثمن لا يتجاوز في العرض 80 درهما، قبل أن يصدموا بمطالبتهم بأداء فاتورة تتجاوز 400 و 500 درهما.

وأضاف عدد من الزبناء، أن عددا من المطاعم يتعمدون القيام بهذه العملية للنصب على الزبناء خاصة الغرباء عن المكان، لافتين الى أن وذه السلوكات والممارسات تسيء لصورة المدينة لدى المغاربة والسياح الأجانب.

وطالب الزبناء الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لممارسات أصحاب هذه المطاعم، كما توعد آخرون بمقاطعتها.

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‫2 تعليقات

  1. والله الخبر صحيح وهده الممارسات موجودة ولقد نعرضت للنصب في هده المحال الموجودة بالنيناء لمن السلطات غائبة ولا تحمي المواطن وتكتفي بأخد الإتاوات لتغض الطرف على هده الممارسات

  2. اقسم بالله العلي العظيم ولن ولن ولن أكل عندهم مرة أخرى . تعرضت للنصب رفقة عائلتي وفعلا حسين بالشمتة.منهم لله.

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