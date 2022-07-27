سكان جماعة “امحمد أخديم” يشتكون انقطاع الماء في عز حرارة الصيف

2022-07-27 / 10:46
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اشتداد حرارة الصيف، تضاعفت محنة عدد من الساكنة بجماعة سيدي امحمد أخديم التابعة لإقليم الجديدة بسبب مشكل انقطاع الماء المتكرر من الصنابير.

و في هذا الصدد، أكد عدد من ساكنة المنطقة أن انقطاع الماء خاصة خلال فترة ارتفاع الحرارة يعمق معاناتهم و يزيد من متاعبهم و يدفعهم للبحث عن حلول بديلة كانوا يعتقدون أن عصرها قد تم تجاوزه.

و أوضح المتضررون أنهم و بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب عن الصنابير، باتوا يلجؤون للآبار و كذا لاقتناء صهاريج المياه و تفريغها بما يسمى لدى قبائل دكالة ب”المطفية”.

و شددت ساكنة جماعة سيدي امحمد أخديم على أن هذا المشكل تكرر بشكل مضاعف في الشهرين الأخيرين، علما أن الأمر ليس وليد هذا الصيف فحسب بل إن انقطاع المياه بدأ خلال جائحة كورونا و تضاعف خلال فصل الصيف و هو ما بات يستدعي تدخلا عاجل من الجهات المعنية لوقف الضرر.

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