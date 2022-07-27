حادثة سير تودي بحياة شقيقين مغربيين بإيطاليا

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

لقي مهاجران مغربيان شقيقين مصرعها، جراء اصطدام السيارة التي كانت تقلهم في حادتة سير التي وصفت بالخطيرة ، ببلدة مونسيليشي، ضواحي مدينة بادوفا بشمال إيطاليا . ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة الشقيقان عبد الرحيم 38 سنة و محمد اسبيطة 32 سنة كانا متوجهين إلى عملهما بإحدى اوراش البناء بالمنطقة من قبل أن تتعرض سيارتهما في ظروف غامضة لحادث انقلاب . هذا وقد تدخل فرق الإنقاذ لإعطاء الإسعافات الأولية للضحيتين المغربيتين إلا أنهما فارقا الحياة أثناء نقلهما إلى المستشفى . وتبعا للمصدر نفسه، فقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مركز طبي بالمنطقة قصد إخضاعهما للتشريح، مضيفا أنه تم فتح تحقيق قضائي تحت اشراف المدعي العام لتحديد أسباب وملابسات الحادثة التي اعتبرها البعض غامضة نوعا ما. و التي خلفت حزنا شديدا لدى الجالية المغربية وعائلات وأقارب الضحايا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0