حادثة سير تودي بحياة شقيقين مغربيين بإيطاليا

2022-07-27 / 09:26
0
عبد اللطيف الباز - هبة بريس

لقي مهاجران مغربيان شقيقين مصرعها، جراء اصطدام السيارة التي كانت تقلهم في حادتة سير التي وصفت بالخطيرة ، ببلدة مونسيليشي، ضواحي مدينة بادوفا بشمال إيطاليا . ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة الشقيقان عبد الرحيم 38 سنة و محمد اسبيطة 32 سنة كانا متوجهين إلى عملهما بإحدى اوراش البناء بالمنطقة من قبل أن تتعرض سيارتهما في ظروف غامضة لحادث انقلاب . هذا وقد تدخل فرق الإنقاذ لإعطاء الإسعافات الأولية للضحيتين المغربيتين إلا أنهما فارقا الحياة أثناء نقلهما إلى المستشفى . وتبعا للمصدر نفسه، فقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مركز طبي بالمنطقة قصد إخضاعهما للتشريح، مضيفا أنه تم فتح تحقيق قضائي تحت اشراف المدعي العام لتحديد أسباب وملابسات الحادثة التي اعتبرها البعض غامضة نوعا ما. و التي خلفت حزنا شديدا لدى الجالية المغربية وعائلات وأقارب الضحايا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ايطاليا…تصفية مهاجر مغربي رميا بالرصاص في ظروف غامضة

ايطاليا…تصفية مهاجر مغربي رميا بالرصاص في ظروف غامضة

2022-07-25 / 17:29
Photo of إيطالي يمزق حجاب مهاجرة مغربية ويطردها من القطار

إيطالي يمزق حجاب مهاجرة مغربية ويطردها من القطار

2022-07-24 / 10:39
Photo of المغاربة على رأس قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

المغاربة على رأس قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

2022-07-21 / 12:13
Photo of العودة القياسية للجالية تنعش الاقتصاد الوطني و ترفع احتياطي العملة الصعبة

العودة القياسية للجالية تنعش الاقتصاد الوطني و ترفع احتياطي…

2022-07-20 / 12:26
Photo of تكريم القنصل العام المغربي بنابولي يجمع فعاليات إيطالية ومغربية

تكريم القنصل العام المغربي بنابولي يجمع فعاليات إيطالية ومغربية

2022-07-18 / 16:49
Photo of شبهة الانتحار تلفّ جثة مغربية طفت على سطح قناة مائية بإيطاليا

شبهة الانتحار تلفّ جثة مغربية طفت على سطح قناة…

2022-07-16 / 20:17
Photo of اختلالات عملية “مرحبا” ..جمعية تستنكر طول الانتظار عند العبور

اختلالات عملية “مرحبا” ..جمعية تستنكر طول الانتظار عند العبور

2022-07-15 / 18:15
Photo of الغموض يلف وفاة مهاجر مغربي بشمال إيطاليا

الغموض يلف وفاة مهاجر مغربي بشمال إيطاليا

2022-07-14 / 10:52
Photo of خلال مشاجرة.. مهاجر مغربي يجهز على مواطنه في إيطاليا

خلال مشاجرة.. مهاجر مغربي يجهز على مواطنه في إيطاليا

2022-07-11 / 09:20
Photo of أستراليا.. قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية

أستراليا.. قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية

2022-07-09 / 16:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق