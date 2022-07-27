طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا مع استمرار الأجواء الحارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى، والجنوب-الشرقي و داخل الأقاليم الجنوبية و منطقة سوس.

وستتشكل كتل ضبابية أو ضباب بسهول المحيط الأطلسي والسواحل الجنوبية، فضلا عن نزول قطرات وبروز رعد بصفة محلية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستكون السماء غائمة جزئيا جنوب-شرق البلاد، كما ستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما الى محليا قوية بالجنوب والسواحل الوسطى، مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 16 و 23 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل الأطلسية، وما بين 30 و 34 درجة شرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 24 و 30 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار ففي انخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطرفاية وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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