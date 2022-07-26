تارودانت : اندلاع حريق مهول بغابة بجبال اكني بجماعة تيزي نتاست

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” عن إندلاع حريق وصف بالمهول بجبال إكني جماعة تيزينتاس بإقليم تارودانت، عشية اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري.

حريق بحسب مصادر الجريدة خلف خسائر مادية وقتيل واحد من أهالي المنطقة بعد محاولتهم محاصرة النيران في انتظار وصول الدعم من عناصر الوقاية المدنية .

ولازالت عملية السيطرة على الحريق مستمرة إلى حدود ليلة اليوم الثلاثاء، بعد صعوبات واجهتها السلطات بسبب الحرارة وسرعة الرياح بالمنطقة .

ومن المحتمل ان تكون درجة الحرارة المرتفعة ورياح الشرݣي، وراء هذا الحريق.

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