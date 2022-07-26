اخنوش يشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية
هبة بريس _ الرباط
شارك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية المنظم بالصخيرات يومي 26و27 يوليوز الجاري، تحت شعار: “الحماية الاجتماعية ورش ملكي”.
وأكد رئيس الحكومة أن اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مناسبة لتجديد انخراط الحكومة في التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الهام وإبراز المجهودات التي تقوم بها من أجل ذلك في احترام تام للأجندة التي حددها ملك البلاد نصره الله.
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