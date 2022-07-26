عزيز اخنوش

اخنوش يشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية

2022-07-26 / 21:18
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هبة بريس _ الرباط

شارك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية ‏المنظم بالصخيرات يومي 26و27 يوليوز ‏الجاري، تحت شعار: “الحماية الاجتماعية ورش ملكي”.

وأكد رئيس الحكومة أن اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس ‏نصره الله، مناسبة لتجديد ‏انخراط الحكومة في التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الهام وإبراز المجهودات التي تقوم بها ‏من ‏أجل ذلك في احترام تام للأجندة التي حددها ملك البلاد نصره الله.‏

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