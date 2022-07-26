مخدرات

شرطة العيون تفكك شبكة دولية للمخدرات

2022-07-26 / 21:00
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و40 سنة، يشكل أحدهم موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع خلال عملية أمنية تم تنفيذها بحي الأمل بمدينة العيون، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بعدة مخازن بنفس المدينة عن حجز 33 رزمة من المخدرات بلغ وزنها الإجمالي طناً و68 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

كما مكنت إجراءات التفتيش المتواصلة في هذه القضية من حجز ثلاث سيارات إضافية رباعية الدفع، فضلا عن حجز براميل تحتوي على كمية من البنزين ومعدات بحرية عبارة عن قاربين مطاطيين ومحرك بحري يشتبه في استخدامها في أنشطة مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. تحية كلها تقدير واحترام لكل رجال الأمن الساهرين على حماية الوطن من كل أذى.

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