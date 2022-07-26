بعثة مونوسكو: وفاة جندي وإصابة 20 آخرين بجروح

هبة بريس _ الرباط

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن جنديا تابعا لتجريدة القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) توفي، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراحه الناجمة عن إطلاق نار.

وأوضح المصدر أن الجندي توفي متأثرا بالجراح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليوز.

وأضاف المصدر أن هذه الهجمات تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا يعملون في صفوف تجريدة القوات المسلحة الملكية على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور.

وخلص البلاغ إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير لضمان أمن وحماية مواقع انتشار تجريدة القوات المسلحة الملكية. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن قبل دفنه خلال جنازة رسمية

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