من جديد ..بنكيران يقحم الملك في صراع سياسي

هبة بريس _ ع عياش

كان متوقعا ان يرد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر أمس الاثنين بشأن تصريحاته حول الانتخابات الجزئية التي جرت في مكناس والحسيمة.

بنكيران كان سباقا للتشكيك في مصداقية نتائج الإنتخابات واتهم اعوان سلطة بخدمة ” الأحرار ” وهو الشيء الذي نفته وزارة الداخلية في بلاغ رسمي وصفه بنكيران بـ”غير لائق”.

وقال بنكيران في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “اسمح لي السيد وزير الداخلية، بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني واحد من الناس الذين حاولوا أن تكون علاقتهم بالداخلية جيدة، ومعك أنت بالخصوص، وعلاقتنا يطبعها كلام ودي ومرح منذ عودتي لقيادة الحزب”.

وأبدى بنكيران امتعاضه الشديد من رد وزارة الداخلية على تصريحاته المشككة في الانتخابات الجزئية التي كان قد أطلقها يوم الأحد الماضي، وتساءل في هذا السياق قائلا “واش مبقاش عندنا الحق نهضروا فهاد البلاد؟ هل ستصادرون حقنا في الكلام؟”، قبل أن يضيف “نحن ظُلمنا في هذه الانتخابات ولن نسكت على ذلك

بنكيران وكعادته يختار ان يقحم الملك في خطاباته التي يوجهها للرأي العام وهذه المرة قال “ظننا أن هذه الأمور انتهت والملك بنفسه أقسم لي بأن مرحلة إدريس البصري لا يمكن أن ترجع

ويحاول بنكيران توظيف أسماء تنتمي معظمها إلى حقبة تاريخية سابقة، كالجنرال أوفقير، ووزير الداخلية السابق إدريس البصري ما يعني ان الأخير يحاول ان يصور للمغربي بأنه ينخرط في تمثلات سياسية تضع مسافة مع النهج الذي كان قائما

وايضا يفهم من خطاب بنكيران انه يحاول تحسيس المواطنين باستمرارية النضال وذلك من اجل إكسابه شرعية تاريخية والتي في كل مرة يهدرها له صديقه ” عبد الكريم مطيع ” .

عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسي قال في تصريح صحفي سابق حول نفس الموضوع ” استحضار البصري في خطابات بنكيران يفسره بأنه ”يريد أن ينتقد تجربة سابقة، قبل ان يتساءل العلام: “أليس بنكيران يقوم اليوم بنفس ما كان يقوم به البصري؟”، مبرزا في ذات السياق أن بنكيران الذي ينتقد أسلوب البصري في الحكم، تجد أحيانا أن لديه بعض السلوكات التي تتسرب إلى وعيه أو لاوعيه، تنتمي إلى “الحاضنة البصراوية”، أو أسلوب حكم البصري

وقد يمكن تجاوز كل السالف ذكره لكن استمرار بنكيران في اقحام الملك في خطاباته امر مرفوض علما ان للأخير ” كثافة خطابية ” في هذا الأمر ما يعني ان بنكيران وفي كل مناسبة يحاول التأثير في الخريطة السياسية

بنكيران ..لكل زمن عتباته وعتباتك مجمعة لدى عبد الكريم مطيع …

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