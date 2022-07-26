من جديد ..بنكيران يقحم الملك في صراع سياسي
كان متوقعا ان يرد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر أمس الاثنين بشأن تصريحاته حول الانتخابات الجزئية التي جرت في مكناس والحسيمة.
بنكيران كان سباقا للتشكيك في مصداقية نتائج الإنتخابات واتهم اعوان سلطة بخدمة ” الأحرار ” وهو الشيء الذي نفته وزارة الداخلية في بلاغ رسمي وصفه بنكيران بـ”غير لائق”.
وقال بنكيران في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “اسمح لي السيد وزير الداخلية، بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني واحد من الناس الذين حاولوا أن تكون علاقتهم بالداخلية جيدة، ومعك أنت بالخصوص، وعلاقتنا يطبعها كلام ودي ومرح منذ عودتي لقيادة الحزب”.
وأبدى بنكيران امتعاضه الشديد من رد وزارة الداخلية على تصريحاته المشككة في الانتخابات الجزئية التي كان قد أطلقها يوم الأحد الماضي، وتساءل في هذا السياق قائلا “واش مبقاش عندنا الحق نهضروا فهاد البلاد؟ هل ستصادرون حقنا في الكلام؟”، قبل أن يضيف “نحن ظُلمنا في هذه الانتخابات ولن نسكت على ذلك
بنكيران وكعادته يختار ان يقحم الملك في خطاباته التي يوجهها للرأي العام وهذه المرة قال “ظننا أن هذه الأمور انتهت والملك بنفسه أقسم لي بأن مرحلة إدريس البصري لا يمكن أن ترجع
ويحاول بنكيران توظيف أسماء تنتمي معظمها إلى حقبة تاريخية سابقة، كالجنرال أوفقير، ووزير الداخلية السابق إدريس البصري ما يعني ان الأخير يحاول ان يصور للمغربي بأنه ينخرط في تمثلات سياسية تضع مسافة مع النهج الذي كان قائما
وايضا يفهم من خطاب بنكيران انه يحاول تحسيس المواطنين باستمرارية النضال وذلك من اجل إكسابه شرعية تاريخية والتي في كل مرة يهدرها له صديقه ” عبد الكريم مطيع ” .
عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسي قال في تصريح صحفي سابق حول نفس الموضوع ” استحضار البصري في خطابات بنكيران يفسره بأنه ”يريد أن ينتقد تجربة سابقة، قبل ان يتساءل العلام: “أليس بنكيران يقوم اليوم بنفس ما كان يقوم به البصري؟”، مبرزا في ذات السياق أن بنكيران الذي ينتقد أسلوب البصري في الحكم، تجد أحيانا أن لديه بعض السلوكات التي تتسرب إلى وعيه أو لاوعيه، تنتمي إلى “الحاضنة البصراوية”، أو أسلوب حكم البصري
وقد يمكن تجاوز كل السالف ذكره لكن استمرار بنكيران في اقحام الملك في خطاباته امر مرفوض علما ان للأخير ” كثافة خطابية ” في هذا الأمر ما يعني ان بنكيران وفي كل مناسبة يحاول التأثير في الخريطة السياسية
بنكيران ..لكل زمن عتباته وعتباتك مجمعة لدى عبد الكريم مطيع …
31 تعليقات
ان لم تستحيي فقل ما شئت
ابن كيران هو الجزء الاكبر من المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي حاليا ..
حمقونا هاد سياسيين بلهدرة أما شحاجة ملموسة توصل لشعب والو كيكلو ويلغطو غير سكتو وخلونا نعاني فصمت كتزيدونا بفريع لكر
على ابن كيران ان يبتعد عن السياسة وان يستقيل عن منصبه بصفة نهائية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من هذا الشيطان الاخرص وعند الله يقام العدل المنزوع من الشعب ..
ان لم تستحيي فقل ما شئت ( الله يعطينا وجهك )
قهرتونا بلهدرة آسي بنكران رحنا طبنا مخسنا والو منكم كنطلبو الخالق غير سكتونا لله رطلعتو لينا فراسنا
لم يبق لنا شيء في هذا الوطن شيء.مادام اقران بن كيران اصحاب المكر السيء،و و…و…يظنون أن لهم وزنا في هذه البلاد.غدا او بعد غد سيصبح العالم برمته في ملك بن كيران وزبانيته.هذا صحيح ؛ ولكن عندما تصعد كل الأمم إلى الكواكب.ليبقى بن كيران ورهطه في الارض ليفعلوا فيها ما فعله الجن قبل آدم عليه السلام.
البصري يا أستاذ من مهد الطريق لبن كيران …وهو من روضه وعلمه أبجديات الإرتزاق وأساليب الحرباء …
والذي يؤكد ذلك ما صرح به مطيع الذي عرى كشف سوءته مبكرا…وهو ما كان يجهله الكثير …
إلى مزبلت التاريخ انت وحزبك الا تستحي كفاك تهريجا
نعم من حق اي كان ان يعلق على الانتخابات، وعلى تسيير حكومو اخنوش.
وتكميم الافواه المخالفة لحكومة اخنوش والاحزاب الثلاثة من طبيعة الاستبداد والمستبدين.
الا يكفي ان الاعلام الرسمي وغير الرسمي هو في خدمة الشخص الوحيد وهو السيد اخنوش!!!
اعتقد بان من حق اي مواطن ان يبدي رايه ويتساءل كيف لعشرات الاف من الشعب المقهور، من كل الاتجاهات المختلفة، وحتى من ليس له انجاه اديولوجي اوحزبي، تطالب برحيل رئيس الحكومة، في حين ان الانتخابات الجزئية يتربع على اعلى قدر من الاصوات.
ربما قد يكون بلاغ الداخلية ضد بنكيران، هو تكميلة لما تنشره الماب.
لالتكميم الافواه.