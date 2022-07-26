من جديد ..بنكيران يقحم الملك في صراع سياسي
كان متوقعا ان يرد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر أمس الاثنين بشأن تصريحاته حول الانتخابات الجزئية التي جرت في مكناس والحسيمة.
بنكيران كان سباقا للتشكيك في مصداقية نتائج الإنتخابات واتهم اعوان سلطة بخدمة ” الأحرار ” وهو الشيء الذي نفته وزارة الداخلية في بلاغ رسمي وصفه بنكيران بـ”غير لائق”.
وقال بنكيران في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “اسمح لي السيد وزير الداخلية، بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني واحد من الناس الذين حاولوا أن تكون علاقتهم بالداخلية جيدة، ومعك أنت بالخصوص، وعلاقتنا يطبعها كلام ودي ومرح منذ عودتي لقيادة الحزب”.
وأبدى بنكيران امتعاضه الشديد من رد وزارة الداخلية على تصريحاته المشككة في الانتخابات الجزئية التي كان قد أطلقها يوم الأحد الماضي، وتساءل في هذا السياق قائلا “واش مبقاش عندنا الحق نهضروا فهاد البلاد؟ هل ستصادرون حقنا في الكلام؟”، قبل أن يضيف “نحن ظُلمنا في هذه الانتخابات ولن نسكت على ذلك
بنكيران وكعادته يختار ان يقحم الملك في خطاباته التي يوجهها للرأي العام وهذه المرة قال “ظننا أن هذه الأمور انتهت والملك بنفسه أقسم لي بأن مرحلة إدريس البصري لا يمكن أن ترجع
ويحاول بنكيران توظيف أسماء تنتمي معظمها إلى حقبة تاريخية سابقة، كالجنرال أوفقير، ووزير الداخلية السابق إدريس البصري ما يعني ان الأخير يحاول ان يصور للمغربي بأنه ينخرط في تمثلات سياسية تضع مسافة مع النهج الذي كان قائما
وايضا يفهم من خطاب بنكيران انه يحاول تحسيس المواطنين باستمرارية النضال وذلك من اجل إكسابه شرعية تاريخية والتي في كل مرة يهدرها له صديقه ” عبد الكريم مطيع ” .
عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسي قال في تصريح صحفي سابق حول نفس الموضوع ” استحضار البصري في خطابات بنكيران يفسره بأنه ”يريد أن ينتقد تجربة سابقة، قبل ان يتساءل العلام: “أليس بنكيران يقوم اليوم بنفس ما كان يقوم به البصري؟”، مبرزا في ذات السياق أن بنكيران الذي ينتقد أسلوب البصري في الحكم، تجد أحيانا أن لديه بعض السلوكات التي تتسرب إلى وعيه أو لاوعيه، تنتمي إلى “الحاضنة البصراوية”، أو أسلوب حكم البصري
وقد يمكن تجاوز كل السالف ذكره لكن استمرار بنكيران في اقحام الملك في خطاباته امر مرفوض علما ان للأخير ” كثافة خطابية ” في هذا الأمر ما يعني ان بنكيران وفي كل مناسبة يحاول التأثير في الخريطة السياسية
بنكيران ..لكل زمن عتباته وعتباتك مجمعة لدى عبد الكريم مطيع …
17 تعليقات
هدا الكلام يجب أن يحال على الجهات المختصة لتحديد ماهيته وتبنى عليه الإجراءات القانونية اللازمة ..
العالم يتغير بسرعة فدوي العقول النيرة تتكيف مع سرعة الكوكبة وتسايروتغير طكتيكها ان تطلب دالك وهناك اصحاب العقول المتحجرة لا يستطيعون السير مع فيلتفتون باستمرار للوراء حتى يسقطون
المفروض ممن يصيب أو يخطئ أن تتم مساءلته على قراراته لا أن يعتبر في مكانة المقدس المنزه عن السؤال هذا الرجل يمكننا تحميله مسؤولية كبيرة في مايقع حاليا..
نقول لبنكيران عليك الانسحاب وترك المجال للشباب زمنك انتهى…
شخصية الملك شخصية مقدسة لا تنتهك حرمته يجب محاسبة هذا الشرير بنكيران ..
بنكيران يستغل اسم الملك لكي يعود حزبه للمشهد السابق ويتعيد قوته هيهات هيهات ..
وتحاسب أمام الله على الريع الذي لازلت تحصل عليه ..
بن كيران قارئ التاريخ وعارف اش كايقول .. ،انت ولد البارح وطالب معاشك ماعندك ماتعرف هههه يمكن مدير التحرير او الشاف ديالكم غايكون عارف اوفقير والبصري وبن موسى ههههه وعارف لفتيت مزيياااان ،، المخزن لايجدد وسياسته هي هي واخنوش اكبر دليل والسي بن كيران قال مايعلمه الجميع المخزن بتواطؤ مع اصدقاء المملكة كايلعبوا فلي زوبسيون هههههههه وعاش الشعب✌️اوليدات المخزن
بنكيران سبب الأزمة التي وصل اليها المغرب الان ..
هاذ الاخوانجي راه بومصايب مصيبة كحلة
الدعاية المجانية بنكيران يريد كسب حب الشعب..
عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها بن كيران انتهى امره..
اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين يارب العالمين ملكنا حفظه الله من كل مكروه ووباء وعفاه الله ..
الشعب المغربي خصيمك أمام الله يوم القيامة الويل لك من غضب الله..
ابن كيران سبب في تحرير اسعار المحروقات والسبب في تدهور الحالة المعيشية للمغاربة ..
المشكل هو ان بن كيران لبس في مستوى النقد أبدا…فهو ديكتاتور في داخله متعصب لرايه… يمارس أشد أنواع القمع إذا اتيحت له السلطة….ونتذكر جيدا السلطوية التي مارسها أيام حكومته التي أسست لكل ويلات المغرب من بعده…!
Naalat allah aalik à benkiran