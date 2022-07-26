لقطة من فيديو النساء اللاتي رفض دخولهن المطعم

ممنوع للسود والمغاربيين … حارس مطعم باريسي فاخر “يعترف” بالخطيئة

2022-07-26 / 18:18
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هبة بريس

أعترف حارس مدخل مطعم باريسي رفيع المستوى بأنه تلقى تعليمات بعدم السماح للزبائن غير البيض والمغاربيين بدخول المطعم، الذي أثيرت بشأنه أخيراً فضيحة تتعلق باعتماده سياسة عنصرية.

ويجري القضاء الفرنسي تحقيقاً في شأن مطعم “مانكو” في شارع مونتين الراقي قرب جادة الشانزليزيه في باريس، بتهمة التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية بعد رفضه استقبال ثلاث فتيات سوداوات.

وقال البواب الذي يظهر في مقطع الفيديو، في تصريح أدلى به الاثنين لمحطة “بي إف إم” التلفزيونية “قالوا لي على الفور +يجب ألا تدع الكثير من الأفارقة يدخلون، وينبغي ألا تدع الكثير من المغاربيين يدخلون”.

وأضاف الحارس الذي أشارت إليه المحطة باسم داميان وصُرِف من عمله بعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو على “تيك توك”، أنه تلقى التوجيهات من “مديرين” وكان يتبع “سياسة المطعم”.

ومُنعت النساء الثلاث من دخول المطعم بحجة عدم ارتدائهن ملابس السهرة، رغم أنهنّ كنّ يرتدين ملابس أنيقة وفق ما بدا في مقطع الفيديو.

وفتحت النيابة العامة الفرنسية الجمعة تحقيقاً في القضية التي يمكن أن تكون مرتبطة بالتمييز العنصري.

وقال مدير المطعم توني غوميز لمحطة “بي إف إم” الأسبوع الفائت “عندما علمت بهذا شعرت بالغضب لأنني كما الجميع، اكتشفت هذه الصور وسألت نفسي عما يجري”.

وكان مطعم “لافونو” الذي يقع في المنطقة نفسها من باريس اتهم عام 2018 باتباع سياسة تمييزية لرفضه الحجوزات من الزبائن العرب أو الأفارقة أو النساء المحجبات.

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‫3 تعليقات

  2. هذا يشبه الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وسطروا على صاغرون. المسلمون هم آخر من يعلق على هذه الحادثة

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