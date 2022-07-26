عنَّف زوجته وابنه.. وفاة شخص خلال محاولته الهرب من أمن الرباط

هبة بريس

فتحت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن التقدم السويسي بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بوفاة مشتبه فيه نتيجة سقوطه عند محاولته الفرار والتنصل من إجراءات الضبط والتوقيف.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات قد باشرت، مساء أمس الاثنين، عملية توقيف المشتبه فيه بحي الفرح بمدينة الرباط، لكونه يشكل موضوع قضية جارية تتعلق بتورطه في تعريض زوجته وابنه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وحاول الفرار عبر سطح منزله، مما تسبب في سقوطه ووفاته خلال نقله للمستشفى.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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