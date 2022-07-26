الصورة تعبيرية

عنَّف زوجته وابنه.. وفاة شخص خلال محاولته الهرب من أمن الرباط

2022-07-26 / 17:08
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هبة بريس

فتحت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن التقدم السويسي بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بوفاة مشتبه فيه نتيجة سقوطه عند محاولته الفرار والتنصل من إجراءات الضبط والتوقيف.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات قد باشرت، مساء أمس الاثنين، عملية توقيف المشتبه فيه بحي الفرح بمدينة الرباط، لكونه يشكل موضوع قضية جارية تتعلق بتورطه في تعريض زوجته وابنه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وحاول الفرار عبر سطح منزله، مما تسبب في سقوطه ووفاته خلال نقله للمستشفى.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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‫5 تعليقات

  2. رغم المجهودات المبذولة على جميع الأصعدة سواءا إعلاميا أو قانونيا لمحاربة العنف إلا أن هذه الظاهرة تزيد استفحالا في المجتمع وتستفحل معها آفة التفكك الأسري

  3. لا اله الا الله انقلبت موازين القوى عند بعض الأشخاص فبدل أن يكون هو الضهر والسند لزوجته وابنه كان هو مصدر الخطر والتهديد.

  4. ان الله منتقم جبار ألحق هذا الشخص الأذى بأقرب الناس إليه فأراده الله أن يكون عبرة لمن يعتبر.

  5. تصدر هذه التصرفات دائما من أشخاص جاهين بتعاليم دينهم فديننا يأمرنا بالرحمة وحسن العشرة والتراحم بين الناس عامة فمابالك بين الزوج وزوجته والأب وابنه

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