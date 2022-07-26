تشافي: عودة ميسي إلى برشلونة “مستحيلة”

هبة بريس - وكالات

أكد مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أنّ عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكاتالوني في الوقت الحالي “مستحيلة”.

وقال لاعب وسط بلاوغرانا السابق إنه رغم إعجابه الكبير بزميله السابق البالغ 35 عاماً والمحترف راهناً مع باريس سان جيرمان الفرنسي لكن لا توجد خطة فورية للنادي للتوقيع معه من جديد مضيفًا “ميسي لديه عقد ومن المستحيل التوقيع معه، لا معنى للحديث عن ميسي”.

وتعرض برشلونة لضربة كبيرة عندما اضطر نجمه التاريخي، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم سبع مرات، إلى مغادرة كامب نو الصيف الماضي بسبب الوضع المالي المتردي للنادي.

غير انّ صيف برشلونة كان واعدا من خلال التعاقدات التي أبرمها وعلى رأسها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المُنتقل من بايرن ميونيخ الألماني، إضافة إلى البرازيلي رافينيا والدنماركي أندرياس كريستنسن والعاجي فرانك كيسيه.

وعن التعاقد مع ليفاندوفسكي مؤخرا، أضاف المدرب “إنه لاعب كبير في مركزه وهو أيضًا متواضع ومحترف ويتكيف، والفريق سيتطوّر معه كثيرًا”.

وشرح تشافي عن طريقته لإقناع اللاعبين النجوم بالانضمام إلى بلاوغرانا قائلا “أشرح الأمور بوضوح. الخطة، المدينة. هذا ما أفعله”.

وتابع “إذا لم أعط مئة في مئة، أفضل البقاء في المنزل. أحاول أن أجعلهم يستمتعون بأنفسهم وأجعلهم يشعرون بأهميتهم. من الواضح أن وجودك في برشلونة يساعد، هذا واضح”.

وأضاف المدرب الذي حلّ وصيفًا في موسمه الأول “هناك مشروع مثير. نتحدث أيضا بوضوح مع اللاعبين. كل هذا يضيف ايضا، لكن هذا هو برشلونة”.

ورأى تشافي أنه على الرغم من ضيق الوقت لكن “اللاعبين متحمسون للعب هنا. الكلمة هذا العام هي الإثارة. حقيقة أن ليفاندوفسكي أراد المجيء إلى هنا تقول الكثير”.

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