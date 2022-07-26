الملك محمد السادس

رئيس كوستاريكا: الملك محمد السادس يتمتع ب”ريادة قوية جدا”

2022-07-26 / 16:02
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هبة بريس

ثمن رئيس كوستاريكا، رودريغو تشافيس، عاليا “الريادة القوية جدا” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما مكن المغرب من ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد الرئيس الكوستاريكي في حديث خص به قناة الأخبار المغربية M24 بثته الاثنين أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس “قوية جدا” سواء على مستوى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان أو في مجالات التنمية المستدامة والبيئة، مشيرا إلى أن بلاده تتقاسم مع المملكة هذه القيم إلى جانب الأصدقاء المشتركين للبلدين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والدول الديمقراطية الأخرى في منطقة الأمريكتين.

وقال رئيس كوستاريكا “لقد شرفني كثيرا جلالة الملك عندما أوفد رئيس الحكومة إلى سان خوسي لتمثيل جلالته في مراسم التنصيب” التي جرت في ماي الماضي، مشيرا إلى أنه ينظر ب”حماس وأمل كبيرين” في أن يتمكن البلدان من توطيد علاقات ثقافية واقتصادية والعمل معًا ضمن المجموعة الدولية للمضي قدما في تعزيز “مصالحنا المشتركة، لأنه على الرغم من حقيقة أننا مختلفون جغرافيا ومكانيا، أعتقد أن صداقتنا ستمنحنا العديد من المزايا”.

المغرب، في تقديري، هو بالفعل بلد كبير للغاية وله تاريخ عريق، وشخصيا لدي عشق لمدينة مراكش، والأطباق المغربية الأصيلة وكل تلك الأشياء الجميلة التي تزخر بها المملكة.

وأبرز الرئيس الكوستاريكي أن المملكة بلد مهم في تاريخ العالم، بل مهم جدا، ويتقاسم مع كوستريكا الحب العميق لاحترام حقوق الإنسان والتوق لنكون مواطنين صالحين في العالم.

وقال السيد تشافيس “بهذه المناسبة أود أن أوجه تحية قلبية للشعب المغربي وخاصة لجلالة الملك محمد السادس. إنه شرف لي أن يهنأني جلالة الملك بمناسبة انتخابي رئيساً للبلاد. كما أدعو الله أن يحفظ جلالة الملك وأن يحمي كل شعب المغرب، وأن يرزقكم السلام والازدهار لبلدكم المبهر وأن تتمكنوا من تحقيق الرخاء الذي يستحقه الشعب المغربي”.

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