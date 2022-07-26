مشروع تجديد شبكة التطهير السائل يرى النور بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتعزز العاصمة الاقتصادية بمشاريع مهمة لإنجاز البنيات التحتية للتطهير السائل بمختلف مناطقها، حيث يجري إنجاز مشروع لتجديد شبكة التطهير السائل بشارع عين تاوجطات بالمجال الترابي لمقاطعة أنفا (عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا).

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فيشمل هذا المشروع تجديد قناة قطرها 400 ميليمتر على طول 245 مترا، كما يتضمن المشروع ترميم 20 إيصالا فرديا و 6 بالوعات خاصة بالمراقبة قطرها 300 ميليمتر، و تبلغ كلفته الاستثمارية 600 ألف درهم.

و في إطار تتبع إنجاز هذه المشاريع بالدار البيضاء الكبرى، قام جان باسكال داريي اليوم الثلاثاء 26 يوليوز بزيارة لورش هذا المشروع للوقوف على حسن سير الأشغال به و مدى تأثيره على محيطه و التزامه بمعايير جودة الأوراش.

للإشارة فقد أطلقت ليدك سنة 2022 مشاريع هيكلية للتطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى، و ذلك لتقوية الشبكات و تعزيز البنيات التحتية، منها مشروع نظام التطهير على مستوى المنطقة الشمالية الشرقية بسيدي مومن و سيدي البرنوصي.

و يضم هذا النظام سردابين و قناتين مجمعتين قطرهما 1600و 1200 ميليمتر، كما تقوم المقاولة حاليا في الحي الحسني بإنجاز بنيات تحتية بحي فيرارة لتصريف مياه الأمطار التي تتدفق من حوض منحدر على مساحة 134 هكتارا يتواجد بالمجال الترابي لمقاطعة الحي الحسني.

المشروع يتكون من قناة مجمعة لمياه الأمطار قطرها 1600 ميليمتر على طول 467 متر ستقوم بجمع الصبيب المتدفق من قناة قياسها مترين على 3 أمتار، و قناة مجمعة قطرها 800 ميليمتر متواجدة في الزنقة 64، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تنجز في إطار تهيئة بعض المحاور الطرقية و الأزقة.

كما يشهد المجال الترابي للدار البيضاء الكبرى خلال السنة الجارية، إنجاز 122 مشروعا للقرب تتعلق بتقوية و تجديد الشبكات و كذا عمليات للربط المنزلي، و ذلك بغلاف مالي يبلغ حوالي 113 مليون درهم بدون احتساب الضرائب خصص منها مبلغ 52 مليون درهم لأشغال تجديد و تقوية شبكات التطهير السائل.

و تميزت سنة 2021 بالإنجاز الكلي لثلاثة مشاريع هيكلية كبرى للتطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى، أهمها سرداب حي السدري لتخزين مياه الأمطار الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 14000 متر مكعب، و مشروع نظام التطهير السائل بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى ليساسفة، و الذي يهدف إلى حماية هذا المحور الطرقي و الأحياء المتفرعة عنه من الفيضانات، ثم مشروع تقوية القناة المجمعة لمياه الأمطار «ديلور» عبر تحويل شبكات الماء و الكهرباء و إمداد الكهرباء و الإنارة العمومية و التطهير السائل لمياه الأمطار بالطريق أعلى النفق.

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