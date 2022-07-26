ميراوي ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يناقشان تعزيز الشراكة

2022-07-26 / 14:38
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هبة بريس

شكلت سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية المغربية ونظيراتها الإسرائيلية، محور مباحثات جرت الإثنين بالرباط، بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزير التعاون الإقليمي بحكومة دولة إسرائيل، عيساوي فريج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

كما تناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، إمكانات التعاون في مجالات التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وكذا في مجال تكوين الدكاترة من الجيل الجديد، وتبادل الطلبة والخبرات والمعرفة.

وأكد عبد اللطيف ميراوي، في تصريح للصحافة، أن تعزيز علاقات التقارب بين الجامعات المغربية ونظيراتها الإسرائيلية سيكون له صدى إيجابي لدى الطلبة المغاربة، ويساهم بشكل بارز في مد جسور التعاون بين المؤسسات الجامعية في البلدين.

من جانبه، أكد فريج، في تصريح مماثل، أن مباحثاته مع المسؤول المغربي تهدف إلى تعزيز التقارب بين المغرب وإسرائيل في مجال تشجيع البحث العلمي، عن طريق برنامج تبادل الطلبة بين الجامعات المغربية الإسرائيلية، وبرامج المنح الدراسية للطلبة في البلدين.

وأبرز المسؤول الإسرائيلي أهمية فتح بوابات التعارف بين البلدين، معتبرا أن “التعارف على مستوى الفرد والمواطن هو الضمان والطريقة الصحيحة، لبناء مجتمعات آمنة متطورة يستفاد منها”.

كما أشار فريج إلى أن المملكة المغربية تلعب دورا هاما في منطقة الشرق الأوسط ككل، نظرا للحب الذي تحظى به المملكة لدى كل الأطياف اليهودية والمسلمة والعربية في المنطقة.

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تعليق واحد

  1. تريدون المناصب السياسية من أجل النهب ، يهودي مع نظيره في لقاء .

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